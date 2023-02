TV Academy ändert Emmy-Regeln

US-Fernsehen

Der Bereich der Dokumentarfilme soll nun anders gegliedert werden.

Die TV Academy hat ihre Regel aufgehoben, die es Dokumentarfilmen verbot, sich sowohl um einen Oscar als auch um einen Emmy zu bewerben – solange diese Dokus nicht für einen Academy Award nominiert waren. Konkret heißt das: "Dokumentarfilme, die auf der AMPAS-Plattform erscheinen, aber keine Oscar-Nominierung erhalten haben, können trotzdem für den Emmy in Frage kommen."Damit kehren die Emmy-Regeln zu den Bestimmungen von vor 2022 zurück. Seit letztem Jahr waren Dokumentarfilme, die auf der AMPAS-Plattform veröffentlicht wurden, nicht mehr für einen Emmy in Frage gekommen. Damals lautete die Regel: "Jeder Film, der auf der AMPAS-Plattform eingestellt wird, gilt als Kinofilm und ist somit nicht für den Emmy-Wettbewerb geeignet."Allerdings bleibt die 2021 in Kraft tretende Bestimmung bestehen, dass Programme, die für einen Oscar nominiert wurden, nicht mehr für den Emmy-Wettbewerb zugelassen sind. Zuvor konnten Filme, die für einen Oscar nominiert waren, noch am Emmy-Wettbewerb teilnehmen.