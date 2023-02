Quotencheck

Seit über 25 Jahren lässt ITV die Serie «Midsomer Murders» laufen, die im ZDF Top-Werte holt.

Bereits seit dem Jahr 1997 gehört die Spielfilm-Reihe «Midsomer Murders» zum Unterhaltungsprogramm des britischen Fernsehsenders ITV. Knapp sieben Jahre später fand die Serie unter dem Titel «Inspector Barnaby» den Weg ins deutsche Fernsehprogramm. Auch weiterhin strahlt das ZDF die neuen Folgen aus, die von Bentley Productions und Independent Television produziert werden.Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte die vier neuen Geschichten im Januar fort. Am Sonntagabend, 8. Januar lief „Die Piraten von Midsommer“ aus der 22. Staffel. Die fünfte Geschichte verzeichnete auf dem 22.15-Uhr-Slot 3,03 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und fuhr einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 15,9 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte das Drehbuch von Julia Gilbert 0,29 Millionen und sorgte für einen tollen Marktanteil von 6,7 Prozent.Doch bereits sieben Tage später waren die Werte alles andere als gut. Das Drehbuch von Maria Ward, das von Gill Wilkinson als „Mord ist keine Hexerei“ verfilmt wurde, brachte nur noch 0,18 Millionen junge Menschen zur Mainzer Fernsehstation. Daraus konnte diese keinen Gewinn schlagen, sodass man sich mit schlechten 3,6 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste. Kurios eigentlich, weil die Gesamtreichweite um fast zehn Prozent auf 3,30 Millionen anstieg und sich der Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent verbesserte.Die dritte Ausgabe, die am 22. Januar lief, hörte auf den Namen „Weltuntergang für einen Prepper“ und lief im Vereinten Königreich am 12. Dezember 2022. Der recht aktuelle Fall, der von Jeff Povey verfasst wurde, brachte dem ZDF allerdings auch nur 3,30 Millionen Zuschauer, auch wenn der Marktanteil erneut stieg: Dieses Mal wurden 16,5 Prozent ermittelt. Bei den jungen Menschen waren 0,20 Millionen anzutreffen, die einen Marktanteil von 3,9 Prozent ausmachten.Die vorerst letzte Folge, die ebenfalls aus dem Dezember stammt, feierte am 29. Januar in Deutschland Premiere. „Die Last der Lügen“, verfasst von Nick-Hicks-Beach sicherte dem ZDF 3,55 Millionen Fernsehzuschauer und generierte einen Marktanteil von 17,0 Prozent. Mit 0,22 Millionen jungen Menschen kam man aber nur auf 4,2 Prozent.Die vier neuen «Inspector Barnaby»-Folgen holten 3,29 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und generierten einen Marktanteil von 16,4 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,22 Millionen möglich, sodass man auf enttäuschende 4,6 Prozent kam. Im Vorjahr erreichten fünf neue Geschichten immerhin noch 3,42 Millionen Zuschauer, wovon damals 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen wurden. Damals lag der Marktanteil bei den jungen Menschen noch bei deutlich besseren 5,1 Prozent.