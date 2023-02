«Düsseldorf Helau» in diesem Jahr deutlich weniger gefragt

Quotennews

Nach zwei Jahren Pause konnte Das Erste mit der Prunksitzung nicht mehr an frühere Werte anknüpfen.



Im Ersten hieß es gestern zur Primetime. Unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ stand die Prunksitzung aus der Düsseldorfer Stadthalle, welche bereits am 11. Januar aufgezeichnet wurde. Wie gewohnt führte Stefan Kleinehr durch die närrische Festveranstaltung. Zudem waren Volker Weininger, Achnes Kasulke, Willibert Pauels, Markus Krebs, Ingrid Kühne und viele weitere zu Gast.Zuletzt war die Prunksitzung 2020 im Ersten übertragen worden, wo damals 3,19 Millionen Fernsehende eingeschalten hatten. Dies führte zu einem soliden Marktanteil von 10,7 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren kam man jedoch nicht über niedrige 3,1 Prozent hinaus. In diesem Jahr fanden sich jedoch nicht mehr als 2,53 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, so dass das Publikum so klein wie seit mindestens 15 Jahren nicht mehr war. Erstmals lag die Quote mit akzeptablen 9,6 Prozent zudem im einstelligen Bereich. 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem magere 3,2 Prozent.Zudem war die Übertragung der Biathlon-WM in Oberhof seit gestern zum Ersten gewechselt. Das 15 km Einzel der Frauen war ab 14.30 Uhr zu sehen. Letztendlich sicherte sich die Schwedin Hanna Oeberg die Goldmedaille, während Silber und Bronze an die Schwedin Linn Persson und die Italienerin Lisa Vittozzi gingen. 3,07 Millionen Wintersportfans interessierten sich für die Übertragung, was zu ausgezeichneten 29,5 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren waren zudem herausragende 20,1 Prozent drin.