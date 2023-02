«Das große Promibacken» legt zum Finale in der Zielgruppe vor

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt hielt man sich erneut auf einem hohen Niveau, während bei den Jüngeren sogar eine Steigerung gegenüber den Vorwochen möglich war.



Gestern lief bereits das Finale der siebten Staffel von, in dem nun Philipp Boy, Jochen Schropp und Kai Schumann ein letztes Mal ihre Backkünste unter Beweis stellen mussten. Bevor der Goldene Cupcake winkte, mussten die Kandidaten eine Red Velvet Variation zaubern. In der technischen Prüfung mussten schließlich Sahnelikör-Creme, Himbeerkern und Biskuit in eine Schoko-Halbkugel passen. Am Ende ging Kai Schumann als Sieger der diesjährigen Staffel hervor.In der Vorwoche hatte sich die Reichweite auf den Staffelbestwert von 1,64 Millionen Fernsehenden erhöht. Dies hatte zudem zu einem hohen Marktanteil von 6,7 Prozent Marktanteil geführt. Die 0,44 Millionen Jüngeren waren zudem bei einer guten Quote von 7,7 Prozent gelandet. Auch wenn auf dem Gesamtmarkt zum Finale keine Steigerung möglich war, erzielten 1,59 Millionen Zusehende weiterhin überzeugende 6,5 Prozent. Die 0,50 Millionen Umworbenen steigerten sich hingegen auf hohe 8,4 Prozent Marktanteil und erzielten somit das beste Resultat seit etwa einem Monat.Auch im Anschluss drehte sich weiterhin alles um die Backsendung. Beiwurde diesmal direkt das Lieblingsrezept des frisch gekürten Gewinners vorgestellt. Somit kletterte hier die Reichweite gegenüber den Vorwochen auf 0,57 Millionen Menschen, was sich in einer annehmbaren Sehbeteiligung von 4,1 Prozent widerspiegelte. 0,13 Millionen Werberelevante landeten bei mauen 4,3 Prozent Marktanteil.