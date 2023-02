«Drachenzähmen leicht gemacht»-Live-Action-Film kommt

Kino-News

Der Verleiher Dreamworks hat eine nicht animierte Version angekündigt.

Eine Live-Action-Adaption vonwird 2025 in die Kinos kommen. Dean DeBlois, der Autor und Regisseur der Zeichentrilogie - «How to Train Your Dragon» von 2010, «How to Train Your Dragon 2» von 2014 und «How to Train Your Dragon: The Lost World» - kehrt zurück, um den neuesten Teil der Reihe zu schreiben und zu inszenieren. Der Kinostart ist für den 14. März 2025 geplant.Der Oscar-nominierte Film «How to Train Your Dragon» spielt im mythischen Wikingerdorf Berk und folgt den Abenteuern eines Außenseiters namens Hicks, der sich mit einem verletzten Drachen anfreundet, den er Ohnezahn nennt. Die von Universal und DreamWorks unterstützte Fantasy-Serie, die auf den Büchern von Cressida Cowell basiert, hat weltweit mehr als 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. Ihre Reisen haben sie über die Kinoleinwand hinaus geführt und drei Fernsehserien hervorgebracht - «DreamWorks Dragons», «Rescue Riders» und «The Nine Realms» - sowie Fahrgeschäfte in Themenparks und die Live-Show "How to Train Your Dragon on Ice".Marc Platt, der für «La La Land» , «Bridge of Spies» und «Trial Of The Chicago 7» für den besten Film nominiert war, wird den Film für seine bei Universal ansässige Firma Marc Platt Productions zusammen mit Adam Siegel, dem Präsidenten von Marc Platt Productions, produzieren. Platt produziert derzeit für Universal die Verfilmung von «Wicked» unter der Regie von Jon M. Chu und mit Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen.