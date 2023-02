ProSieben setzt «Das große Promi-Büßen» fort

TV-News

In den Sozialen Medien sammelt der Sender derzeit Kandidaten-Vorschläge für die neue Staffel.

Welcher Promi aus der Reality-, Spaß-, Sport- und Glamour-Welt soll in Staffel 2 von #PromiBüßen mit seinen Schandtaten konfrontiert werden? Wen willst du unbedingt in der #RundederSchande sehen? pic.twitter.com/oA5YU2bAUO — ProSieben (@ProSieben) February 16, 2023

Damit war im vergangenen Jahr nicht zwangsläufig zu rechnen, dass ProSieben mit der Reality-Showsolch gute Quoten einfahren würde. Nachdem das von Olivia Jones moderierte Format ursprünglich bei Sat.1 eingeplant war, dort zunächst nicht auf Sendung ging und dann zu ProSieben geschoben worden war, war zunächst vermutet worden, dass der Sender offenbar selbst nicht an das Format glaubte.Das Publikum dankte die sommerliche Ausstrahlung mit Marktanteilen zwischen 9,0 und 10,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Nun steht fest, dass die Sendung zurückkehren wird, wie aus einem vom Sender in den Sozialen Medien veröffentlichten Video hervorgeht. Darin spricht Moderatorin Olivia Jones das Publikum direkt an und fragt, wer in Staffel zwei vor der Kamera Buße tun muss.In der ersten Staffel waren Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Ennesto Monté, Giselle Oppermann, Helena Fürst, Daniel Köllerer, Tessa Hövel und YouTuber Simex Teil der Show. Konzept der Show ist es, dass die Teilnehmer in einem Camp zusammenkommen und auf jeglichen Luxus verzichten müssen. Währenddessen werden sie in der sogenannten „Runde der Schande“ mit ihren Verfehlungen vergangener Tage konfrontiert. Außerdem müssen die Promis verschiedene Challenges bestehen.