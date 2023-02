FOX plant neues «9-1-1»

US-Fernsehen

Außerdem möchte man künftig keine Pilotfilme mehr bestellen, sondern mit weiteren Drehbüchern arbeiten.

Der Sender FOX startet am Donnerstag seine einzige neue Live-Action-Komödie der Saison,, und Michael Thorn, President Scripted bei Fox Entertainment, sagt, dass die Entwicklung der Serie ein Beispiel dafür ist, wie Serien bei dem Sender in Zukunft bestellt werden. Anstelle eines Pilotfilms hat Fox mehrere Drehbücher in Auftrag gegeben, um die Machbarkeit der Sitcom zu testen. "Script-to-Series", das bei mehreren Kabelsendern schon seit Jahren üblich ist, wird nun auch bei Fox zum Standard."Was die Live-Action angeht, sind wir aus dem Pilotfilmgeschäft raus", erklärte Thorn dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Wir haben festgestellt, dass Pilotfilme kein guter Prädiktor für den Erfolg sind.„Wir sprechen die ganze Zeit darüber“, antwortet Thorn auf die Frage, wie es mit einer neuen «9-1-1»-Serie aussehen könnte. „Und es ist offensichtlich ein Aushängeschild für uns. Und es ist keine Überraschung, dass wir ständig über die Möglichkeiten rund um diese Serie sprechen.“