FOX macht die «The Masked Singer Experience»

US-Fernsehen

Während den neuen Episoden können die Fernsehzuschauer live per App mitdiskutieren.

Mit der Premiere der neunten Staffel vonstarteten FOX und sein Web3-Medien- und Kreativtechnologie-Unternehmen Blockchain Creative Labs (BCL) «The Masked Singer Experience», eine Weiterentwicklung der digitalen Fan-Community der Gesangswettbewerbsserie mit neuen interaktiven Features, darunter Live-Abstimmungen, exklusive Videoinhalte mit Token, eine Punkte-Rangliste und ein Online-Prämienshop auf maskverse.com.Während der Episoden der Staffel können die Fans QR-Codes scannen, um mitzuspielen und darüber abzustimmen, welcher Charakter ihrer Meinung nach in die nächste Runde einziehen wird. Durch die Teilnahme können Fans ihren Treuepass aufwerten und «The Masked Singer»-Stars erwerben, generative Kostümkunst der neunten Staffel, die von dem renommierten Künstler Waxbones geschaffen wurde, um einen tieferen Zugang zum Erlebnis zu erhalten. Je nach Anzahl und Genauigkeit der abgegebenen Stimmen während der Saison werden den Star-Besitzern Punkte gutgeschrieben. Insgesamt 1.050 Masked Singer-Stars werden zum Preis von 49,99 US-Dollar (Näherungswert, Änderungen vorbehalten, basierend auf dem aktuellen Marktpreis der MATIC) erhältlich sein.Am 22. Februar werden die Besitzer der Stars in der Lage sein, exklusive Inhalte mit Einblicken hinter die Kulissen und Geständnissen der Kandidaten dieser Staffel zu sehen, während «The Masked Singer Experience» ab Mitte der Staffel einen offiziellen Online-Merchandise-Store einführen wird, in dem die Fans Punkte für eine Reihe von digitalen Gütern und anderen Gegenständen einlösen können und in einer punktbasierten Rangliste gegen andere Fans antreten können. Punkte und Belohnungen aus dem ursprünglichen digitalen Fanclub von «The Masked Singer», der 2021 eingeführt wurde, werden in «The Masked Singer Experience» gewürdigt.