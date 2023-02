Barry Pepper kommt ins «Yellowstone»-Franchise

US-Fernsehen

Taylor Sheridan hat für seine neue Serie einen neuen Darsteller gewinnen können.

Die kommende Paramount+-Serievon Taylor Sheridan, in der David Oyelowo die Hauptrolle spielt, hat Barry Pepper in einer regulären Rolle besetzt. Neben Oyelowo stößt Pepper zu einer Besetzung, die auch Dennis Quaid, Forrest Goodluck und Lauren E. Banks umfasst. Pepper wird Esau Pierce spielen, der "der Anführer der 1st Cherokee Mounted Rifles und selbst ein kampferprobter Krieger" sein soll.Die Serie basiert auf der wahren Geschichte des titelgebenden Gesetzeshüters. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Reeves, bekannt als der größte Held der amerikanischen Geschichte, arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden."«Bass Reeves» wird derzeit in Texas gedreht. Über die Serie wurde erstmals im September 2021 berichtet, als Oyelowo einen Gesamtvertrag mit Paramount (damals ViacomCBS) und MTV Entertainment Studios unter seinem Yoruba Saxon-Banner unterzeichnete. Sheridan produziert die Serie zusammen mit Chad Feehan, David C. Glasser, Oyelowo, Jessica Oyelowo, David Permut, Ron Burkle, Bob Yari und David Hutkin. Produziert wird die Serie von MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Sheridans Bosque Ranch Productions und Oyelowos Yoruba Saxon.