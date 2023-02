«Life in Pieces»-Schöpfer unterschreibt bei Fox

US-Fernsehen

Justin Adler wird demnächst exklusiv für den jungen Fuchs arbeiten.

Fox Entertainment hat einen Vertrag mit dem «Life in Pieces»-Schöpfer Justin Adler abgeschlossen, um neue Comedy-Serien für das Network zu entwickeln und zu produzieren. Im Rahmen der jüngsten Reihe von "Broadcast Direct"-Verträgen von Fox wird Adler (zu dessen Credits auch «Maggie» gehört) Serien entwickeln, die im Besitz von Fox Entertainment sind und von der hauseigenen Fox-Entertainment-Studios-Gruppe produziert werden.Der Vertrag mit Adler wurde von Michael Thorn, Fox Entertainment's President of Scripted Programming, bekannt gegeben. Thorn hat bereits bei der Entwicklung von «Life in Pieces» (das zwischen 2015 und 2019 vier Staffeln lang auf CBS ausgestrahlt wurde) mit Adler zusammengearbeitet, als Thorn noch Executive Vice President of Development bei 20th Century Fox TV war. Ebenfalls bei 20th war Cheryl Dolins, die heute bei Fox Entertainment als Senior VP of Comedy Programming and Development tätig ist und ebenfalls eng mit Adler zusammengearbeitet hat, als sie noch beim Studio war."Mit seinem scharfen Sinn für Witz, Parodie und Humor gehört Justin zu den großen, produktiven komödiantischen Stimmen von heute", sagte Thorn in einer Erklärung. "Diese Qualitäten zeichnen meine früheren Kooperationen mit Justin aus, darunter seine beliebte generationsübergreifende Komödie «Life in Pieces», so dass eine erneute Zusammenarbeit mit ihm nicht nur persönlich lohnend ist, sondern auch entscheidend, um die Fox-Comedy-Marke voranzubringen."