The CW schnappt sich LIV Golf League

US-Fernsehen

Die Wandlung des Senders schreitet voran: Man möchte ältere Fernsehzuschauer gewinnen, die sich noch für lineares Fernsehen interessieren.

Das US-Network The CW teilte mit, dass man die kommende Saison 2023 der LIV Golf League ausstrahlen wird, als Teil der zuvor angekündigten mehrjährigen exklusiven Sendevereinbarung des Netzwerks mit der Golfliga. Die erste offizielle Saison von LIV Golf wird sowohl auf CW-Sendern als auch auf den von Nexstar betriebenen Sendern in wichtigen Märkten wie Chicago, San Francisco, Philadelphia, Tampa und Hartford ausgestrahlt."The CW Network bereitet sich auf den Start der ersten Live-Sportübertragung in seiner Geschichte vor und wir sind begeistert, diesen innovativen und neu konzipierten Wettbewerb den Zuschauern im ganzen Land zu präsentieren", sagte Dennis Miller, Präsident von The CW Network. "Indem wir die landesweite Reichweite unserer Partner und die Stärke der Nexstar-Sender nutzen, hat sich The CW für viele Jahre als der Sender für Live-Sportübertragungen im Mainstream positioniert.Beginnend mit dem ersten Turnier am 24. und 26. Februar in Mayakoba in Mexiko werden alle 14 globalen LIV Golf League-Events exklusiv samstags und sonntags von 13:00 bis 18:00 Uhr auf den linearen und digitalen Plattformen von The CW Network ausgestrahlt, wobei die Freitagsrunden auf der The CW-App übertragen werden.In Verbindung mit der heutigen Ankündigung hat LIV Golf die neue Kampagne „12 Teams. You Choose“ vorgestellt – eine neue Kampagne, die die Fans auffordert, ihr Team vor der bahnbrechenden Saison der LIV Golf League zu wählen. Die Aufstellungen für die Saison 2023 mit zwölf Teams und 48 der besten Spieler der Welt werden diesen Mittwoch, Donnerstag und Freitag bekannt gegeben, wobei jeden Tag vier Teams angekündigt werden.