Primetime-Check

Wie erfolgreich war einmal mehr «Harry Potter»? Punktete ProSieben mit einer Show-Wiederholung?

, der auf 0,47 Millionen Zuschauer kam. Die Filme sicherten sich 3,4 und 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins wurden zwei Folgen von «9-1-1 Notruf L.A.» wiederholt, die 0,54 und 0,51 Millionen Menschen sahen. Die Marktanteile wurden mit 2,4 und 2,3 Prozent in der Zielgruppe beziffert.

Das ZDF führte den Samstagabend mitan, der Film „Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt“ sahen 6,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil bewegte sich bei 23,5 Prozent bei allen sowie 8,0 Prozent bei den jungen Menschen. Das Erste füllte die Primetime mitund erntete 5,80 Millionen Zuschauer und 23,1 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 19,2 Prozent auf der Uhr.lockte 2,20 Millionen Zuschauer zu RTL , der Sender verbuchte mit 0,74 Millionen jungen Menschen 13,6 Prozent.sicherte Sat.1 1,09 Millionen Zuseher beim Gesamtpublikum, sodass man auf 10,5 Prozent bei den Umworbenen kam. Bei ProSieben gab es Jokos Best-Of von, das auf 0,52 Millionen Zuschauer kam. Die Sendung erreichte 6,5 Prozent in der Zielgruppe.Die Spielfilme «Passengers» ► (0,80 Millionen) und(0,53 Millionen) bescherten VOX 4,3 und 4,8 Prozent in der Zielgruppe, RTLZWEI startete mitund 0,73 Millionen Zuschauern in die Primetime. Es folgte