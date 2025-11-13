Primetime-Check

Mittwoch, 12. November 2025

Fabian Riedner von 13. November 2025, 08:39 Uhr

Wie schlug sich «Der Kommissar und der See»? Und setzte «The Taste» seine erfolgreichen Wochen fort?

5,07 Millionen Menschen sahen die Folge Das fremde Kind von «Der Kommissar und der See», sodass 21,8 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Das ZDF verbuchte 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. Das «heute journal» fuhr 3,17 Millionen ein, die Marktanteile wurden auf 16,2 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen beziffert. Das «auslandsjournal» holte im Anschluss noch 1,87 Millionen und 11,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren nur noch 6,5 Prozent möglich.



Das Erste-Drama «Verschollen» hatte 3,93 Millionen Zuschauer, die Axel-Milberg-Produktion sicherte sich 17,0 Prozent bei allen und 9,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «Verschollen  Die Doku» lockte 2,76 Millionen Menschen hinter dem Ofen hervor, das brachte 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,7 Prozent auf der Uhr. Die von Jessy Wellmer präsentierten «Tagesthemen» sicherten sich 1,86 Millionen und 12,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 7,7 Prozent gezählt.



Zwischen 20.15 und 23.30 Uhr erreichte Sat.1 mit «The Taste» 1,03 Millionen Zuschauer, mit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 9,4 Prozent ein. «Die Stefan Raab Show» brachte RTL 0,77 Millionen, «stern tv» sicherte sich bis Mitternacht 0,74 Millionen. In der Zielgruppe waren 7,6 und 7,4 Prozent möglich. Bei ProSieben floppte auch ein drittes Mal «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» mit 0,32 Millionen und 4,1 Prozent, «Das Duell um die Geld» sicherte sich danach 5,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen.



Zwei Geschichten von «Der Promihof» verfolgten 0,45 und 0,44 Millionen Menschen bei RTLZWEI, die Fernsehstation aus Grünwald sicherte sich 3,7 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe. «Doc Caro  Jedes Leben zählt» sahen 0,89 Millionen Zuschauer. Die Show verbuchte 7,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» mit Eddie Redmayne holte 0,53 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins, der Spielfilm von David Yates verbuchte 6,6 Prozent. Zwischen 23.05 und 01.40 Uhr sahen 0,21 Millionen Menschen noch «Hannibal» aus dem Jahr 2001, der Film mit Julianne Moore und Anthony Hopkins fuhr 4,8 Prozent bei den Werberelevanten ein.

5,07 Millionen Menschen sahen die Folge Das fremde Kind von, sodass 21,8 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Das ZDF verbuchte 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. Dasfuhr 3,17 Millionen ein, die Marktanteile wurden auf 16,2 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen beziffert. Dasholte im Anschluss noch 1,87 Millionen und 11,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren nur noch 6,5 Prozent möglich.Das Erste-Dramahatte 3,93 Millionen Zuschauer, die Axel-Milberg-Produktion sicherte sich 17,0 Prozent bei allen und 9,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen.lockte 2,76 Millionen Menschen hinter dem Ofen hervor, das brachte 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,7 Prozent auf der Uhr. Die von Jessy Wellmer präsentiertensicherten sich 1,86 Millionen und 12,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 7,7 Prozent gezählt.Zwischen 20.15 und 23.30 Uhr erreichte Sat.1 mit1,03 Millionen Zuschauer, mit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 9,4 Prozent ein.brachte RTL 0,77 Millionen,sicherte sich bis Mitternacht 0,74 Millionen. In der Zielgruppe waren 7,6 und 7,4 Prozent möglich. Bei ProSieben floppte auch ein drittes Malmit 0,32 Millionen und 4,1 Prozent,sicherte sich danach 5,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen.Zwei Geschichten vonverfolgten 0,45 und 0,44 Millionen Menschen bei RTLZWEI, die Fernsehstation aus Grünwald sicherte sich 3,7 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe.sahen 0,89 Millionen Zuschauer. Die Show verbuchte 7,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen.mit Eddie Redmayne holte 0,53 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins, der Spielfilm von David Yates verbuchte 6,6 Prozent. Zwischen 23.05 und 01.40 Uhr sahen 0,21 Millionen Menschen nochaus dem Jahr 2001, der Film mit Julianne Moore und Anthony Hopkins fuhr 4,8 Prozent bei den Werberelevanten ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel