5,07 Millionen Menschen sahen die Folge Das fremde Kind von «Der Kommissar und der See», sodass 21,8 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Das ZDF verbuchte 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,8 Prozent Marktanteil mitbrachten. Das «heute journal» fuhr 3,17 Millionen ein, die Marktanteile wurden auf 16,2 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen beziffert. Das «auslandsjournal» holte im Anschluss noch 1,87 Millionen und 11,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren nur noch 6,5 Prozent möglich.
Das Erste-Drama «Verschollen» hatte 3,93 Millionen Zuschauer, die Axel-Milberg-Produktion sicherte sich 17,0 Prozent bei allen und 9,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «Verschollen Die Doku» lockte 2,76 Millionen Menschen hinter dem Ofen hervor, das brachte 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,7 Prozent auf der Uhr. Die von Jessy Wellmer präsentierten «Tagesthemen» sicherten sich 1,86 Millionen und 12,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 7,7 Prozent gezählt.
Zwischen 20.15 und 23.30 Uhr erreichte Sat.1 mit «The Taste» 1,03 Millionen Zuschauer, mit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 9,4 Prozent ein. «Die Stefan Raab Show» brachte RTL 0,77 Millionen, «stern tv» sicherte sich bis Mitternacht 0,74 Millionen. In der Zielgruppe waren 7,6 und 7,4 Prozent möglich. Bei ProSieben floppte auch ein drittes Mal «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» mit 0,32 Millionen und 4,1 Prozent, «Das Duell um die Geld» sicherte sich danach 5,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen.
Zwei Geschichten von «Der Promihof» verfolgten 0,45 und 0,44 Millionen Menschen bei RTLZWEI, die Fernsehstation aus Grünwald sicherte sich 3,7 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe. «Doc Caro Jedes Leben zählt» sahen 0,89 Millionen Zuschauer. Die Show verbuchte 7,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» mit Eddie Redmayne holte 0,53 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins, der Spielfilm von David Yates verbuchte 6,6 Prozent. Zwischen 23.05 und 01.40 Uhr sahen 0,21 Millionen Menschen noch «Hannibal» aus dem Jahr 2001, der Film mit Julianne Moore und Anthony Hopkins fuhr 4,8 Prozent bei den Werberelevanten ein.
