«New Years Rockin Eve» feiert Premiere aus Chicago

US-Fernsehen

Zum ersten Mal in der Geschichte der legendären ABC-Show wird auch im Central-Time-Zeitraum live ins neue Jahr gezählt.

ABC und Dick Clark Productions haben angekündigt, dass die kommende Ausgabe vonerstmals eine Live-Countdown-Show aus Chicago beinhalten wird. Damit erweitert das meistgesehene Neujahrsspecial der USA sein Format um eine dritte Zeitzone. Neben dem traditionellen Countdown aus dem Times Square in New York City (Eastern Time) und dem spanischsprachigen Special aus Puerto Rico (Atlantic Time) wird nun auch der Mitternachtsmoment im Central Time-Bereich live gefeiert.Die Live-Übertragung aus Chicago soll ein Feuerwerk entlang der berühmten Brücken über den Chicago River zeigen und die moderne Architektur der Stadt in Szene setzen. Verantwortlich für die lokale Umsetzung ist WLS-TV, der ABC-Sender in Chicago. Wir freuen uns, die Energie und den Stolz Chicagos ins ganze Land zu senden, erklärte John Idler, Präsident von WLS-TV. Auch Bürgermeister Brandon Johnson zeigte sich begeistert: Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Schönheit und Dynamik unserer Stadt zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, 2026 mit Musik, Feuerwerk und Chicago Pride zu begrüßen.Seit über fünf Jahrzehnten gilt «Dick Clarks New Years Rockin Eve» als das Neujahrsereignis im US-Fernsehen. Im vergangenen Jahr schalteten über 29 Millionen Zuschauer zur Mitternacht ein, um gemeinsam mit Moderator Ryan Seacrest und zahlreichen Musik-Acts den Jahreswechsel zu feiern. Produziert wird das Event von Dick Clark Productions, mit Ryan Seacrest, Michael Dempsey und Barry Adelman als Executive Producer. Mit dem neuen Standort Chicago soll die Show noch stärker den Charakter einer landesweiten Feier unterstreichen  ein echtes Neujahrshighlight, das Amerika von Küste zu Küste verbindet.