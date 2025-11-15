FOX enthüllt Winterprogramm 2026

US-Fernsehen

Das US-Network startet mit einem vielseitigen Mix aus neuen Shows, großen Namen und Jubiläen ins neue Jahr.

FOX hat seine Winter-Season 2026 vorgestellt und die hat es in sich. Den Auftakt bildet am 6. Januar die brandneue Krankenhausserie, in der Josh Charles, Abigail Spencer, Josh Segarra und Annie Potts die Hauptrollen übernehmen. Direkt im Anschluss folgt die zweite Staffel des beliebten Medizin-Dramas «Doc» mit Molly Parker, Felicity Huffman und Scott Wolf.Nur einen Tag später startet «The Masked Singer» in seine 14. Staffel  mit einer zweistündigen Premiere und einer doppelten Enthüllung am 7. Januar. In der Woche darauf folgt das spektakuläre Comeback von «Fear Factor»  nun unter dem Titel, moderiert von Johnny Knoxville («Jackass»). Ab dem 15. Januar meldet sich auch der Comedy-Block zurück: «Animal Control» mit Joel McHale geht in Staffel vier, während «Going Dutch» mit Denis Leary in die zweite Runde startet.Für Thrill-Fans beginnt am 26. Januar der neue Montagabend mit dem Überlebensformat «Extracted» und der Serienpremiere von «Memory of a Killer», einem düsteren Psychothriller mit Patrick Dempsey, Michael Imperioli und Gina Torres in den Hauptrollen. Und auch Gordon Ramsay darf nicht fehlen: «Next Level Chef» geht ab 29. Januar in die fünfte Staffel.Ein besonderer Meilenstein steht am 15. Februar an: «The Simpsons» feiern ihre 800. Episode, gefolgt vom Staffelabschluss der gelben Kultfamilie und der 450. Folge von «Family Guy». Ab dem 22. Februar kehrt außerdem «American Dad!» zu am Sonntag zurück. Zum Abschluss der Season setzt FOX auf große Gefühle: Die biblische Event-Serie «The Faithful» erzählt im März und April an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen den Weg bis zum Osterfest.