«Alpha Males»: Netflix zeigt ab 9. Januar die vierte Staffel

Netflix hat den Starttermin zur vierten Staffel der Comedy-Serie «Alpha Males» bekannt gegeben. Die sechs neuen Episoden erscheinen am 9. Januar 2026 weltweit auf der Plattform. Gleichzeitig bestätigte Netflix, dass bereits eine fünfte Staffel der beliebten spanischen Serie in Produktion ist.
In den neuen Folgen versuchen Pedro, Raúl, Santi und Luis gemeinsam, der drohenden Midlife-Crisis zu entkommen oder sie zumindest gemeinsam zu überstehen. Dafür ziehen sie kurzerhand in eine gemeinsame Wohnung und machen ihre Freundschaft zum Zufluchtsort vor gescheiterten Ehen, Vaterschaftsproblemen und den Tücken der Selbstfindung. Doch das Zusammenleben bringt schnell neue Konflikte mit sich selbst auf einem gemeinsamen Urlaub in Punta Cana eskaliert das Experiment Freundschaft.
Hinter der Serie stehen die Geschwister Laura und Alberto Caballero, die bereits mit Sitcom-Hits wie «La que se avecina» und «Aquí no hay quien viva» spanische TV-Geschichte schrieben. Produziert wird «Alpha Males» von Contubernio Films, deren kreative Handschrift für bissigen Humor und treffsichere Gesellschaftssatire steht. Zurückkehren werden unter anderem Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa und Fele Martínez, unterstützt von María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego und Raquel Guerrero.
