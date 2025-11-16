«Merv»: Zooey Deschanel und Charlie Cox sind dabei

US-Fernsehen

Ein Hund mit Liebeskummer bringt ein getrenntes Paar über die Feiertage wieder zusammen. Prime Video veröffentlicht den offiziellen Trailer zu «Merv».

Amazon hat den ersten Trailer zur romantischen Komödieveröffentlicht, die ab 10. Dezember 2025 exklusiv auf Prime Video zu sehen ist. In den Hauptrollen spielen Zooey Deschanel («New Girl») und Charlie Cox («Daredevil»), die als frisch getrenntes Paar in eine urkomische wie herzerwärmende Geschichte rund um Liebe, Trennung und einen deprimierten Hund geraten.Die Handlung dreht sich um Anna (Deschanel) und Russ (Cox), deren Beziehung gescheitert ist  doch ihr gemeinsamer Hund Merv leidet unter der Trennung seiner Herrchen. Um ihm zu helfen, entschließen sich die beiden widerwillig, über die Feiertage gemeinsam nach Florida zu fahren. Dort werden nicht nur alte Wunden aufgerissen, sondern auch neue Gefühle entfacht. Zwischen Sonne, Palmen und jeder Menge Chaos zeigt sich, dass es manchmal mehr als nur Tierliebe braucht, um wieder zueinanderzufinden.Der Film wurde von Jessica Swale («Summerland») inszeniert und stammt aus der Feder von Dane Clark und Linsey Stewart («Stay the Night»). Neben Deschanel und Cox sind Chris Redd, Patricia Heaton, David Hunt, Wynn Everett und Jasmine Mathews in weiteren Rollen zu sehen. Gedreht wurde im Sommer 2024 im US-Bundesstaat North Carolina, wo unter anderem die Innenstadt von Wilmington in eine weihnachtliche Kulisse verwandelt wurde. «Merv» wird von Metro-Goldwyn-Mayer, Catchlight Studios und Lightworkers Media produziert.