Apple TV zeigt Wildlife-Reihe «Born to be Wild»

Apple TV hat «Born to be Wild» angekündigt, das in Deutschland unter «Für die Wildnis geboren» läuft. Alle sechs Folgen erscheinen am Freitag, 19. Dezember 2025. Erzählt wird die Serie von Hugh Bonneville, bekannt aus «Paddington» und «Downton Abbey».
Die Reihe begleitet über mehrere Jahre hinweg sechs bedrohte Jungtiere, die zunächst von Menschen aufgezogen werden, bevor sie in die Wildnis zurückkehren sollen: ein Elefantenkalb, zwei junge Geparden, ein Katta-Baby, ein Mondbärenjunges, Luchs-Kitten aus einem Schutzprogramm sowie gerettete afrikanische Pinguine. Die Serie folgt ihrem Alltag den ersten Schritten, Rückschlägen, medizinischen Eingriffen, der sozialen Entwicklung und den oft emotionalen Bindungen zu den Menschen, die sie pflegen.
«Born to be Wild» beleuchtet dabei nicht nur das Verhalten der Tiere, sondern auch die Arbeit der Tierschützer, Pfleger und Wissenschaftler, die sich für ihre Auswilderung einsetzen. Die Produktion ist eine Zusammenarbeit von Tailfeather Productions und Offspring Films. Zu den ausführenden Produzenten gehören Lucy van Beek, Alex Williamson und Isla Robertson, während Tom Payne als Series Producer verantwortlich zeichnet.
