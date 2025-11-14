Golf Channel stellt Morning-Show-Programm neu auf

US-Fernsehen

Die bisherige Online-Show «The Smylie Show» landet im landesweiten Fernsehen.

Der Golf Channel ordnet seine Morgenstrecke neu und setzt ab 12. Januar 2026 deutlicher auf Personality-getriebene Formate. Herzstück der Reform ist der Sprung von Smylie Kaufman ins lineare Fernsehen: Sein bisher als Podcast bekanntes Formatläuft ab sofort mittwochs um 9 Uhr direkt auf dem Sender. Kaufman, der als On-Course-Reporter längst Golf-Expertise mit Lockerheit verbindet, soll die Morning-Hours stärker emotionalisieren.Ebenfalls neu im Line-up ein Crossover aus Golf, Entertainment und Popkultur  präsentiert vom «Full Swing»-Executive-Producer Chad Mumm sowie Wells Adams, bekannt aus dem «Bachelor»-Kosmos (mittwochs, 10 Uhr). Zusätzlich startet 16-facher Emmy-Gewinner Jimmy Roberts mit, einem Format über die boomende Golf-Ökonomie (dienstags, 7 Uhr). Roberts soll wirtschaftliche Hintergründe, Strukturwandel und neue Player der Branche in den Fokus rücken.Komplementiert wird das Trio durch zwei etablierte Zugpferde: «5 Clubs with Gary Williams» kehrt montags bis mittwochs um 8 Uhr zurück  samt Expertenstamm aus Ex-Tour-Profis, Architekten und Analysten  sowie der «Golf Channel Podcast with Rex and Lav» (montags, 9 Uhr). Golf-Channel-Chef Tom Knapp betont, dass die Mischung aus neuen Stimmen und bewährten Formaten den Sender breiter, jünger und thematisch vielfältiger aufstellen soll.