Peacock macht «Reality Hot Seat»

von

Boston Rob, Heather Gay & und weitere Stars sind in der neuen Reality-Show zu sehen.

Peacock mischt American Football mit Reality-TV: Für das Sunday-Night-Football-Spiel Houston Texans vs. Kansas City Chiefs am 7. Dezember startet der Streamer gemeinsam mit NBC Sports und der NFL eine ungewöhnliche Alternativübertragung namens «Reality Hot Seat». Das Konzept: Reality-Stars kommentieren die Partie live  nicht wie Sportexperten, sondern als würden sie ein Drama auf Bravo oder ein Intrigenspiel bei «The Traitors» sezieren.

Mit dabei sind Boston Rob Mariano («Survivor», «The Traitors»), Heather Gay («Real Housewives of Salt Lake City»), Moderator Justin Sylvester und Kate Chastain («Below Deck», «The Traitors»). Das Quartett soll das Spiel wie eine Soap zerlegen: Sideline-Stress als «Real Housewives»-Dinnerparty, Quarterback-Chemie wie ein «Love Island»-Recoupling oder Coaching-Entscheidungen, die ein «Traitors»-Roundtable verdient hätten. Gesendet wird ab 20:00 Uhr auf Peacock und NFL+  parallel zur klassischen NBC-Übertragung.

Bei Peacock spricht man von der idealen Verbindung zweier Fanwelten, denn Football und Reality-TV liefern Drama, Loyalität und große Emotionen. Die NFL sieht die Sonderübertragung als Chance, neue Zuschauergruppen zu erschließen  ein Trend, der mit «SpongeBob»- und «Simpsons»-Altcasts in den USA längst Fahrt aufgenommen hat. Produziert wird «Reality Hot Seat» von So Obsessed Productions.

