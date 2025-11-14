Kevin Hart und Kenan Thompson starten Show

Kevin Hart und Kenan Thompson legen nach ihrem viel beachteten Olympia-Kommentar bei Peacock nach: Ab dem 25. November 2025 startet bei Prime Video die wöchentliche Sports-Talk-Comedy «Good Sports». Zwölf Episoden sind geplant, immer dienstags um 20:00 Uhr US-Ostküstenzeit weltweit exklusiv bei Amazon. Produziert wird «Good Sports» von Hartbeat und Artists for Artists, mit Hart und Thompson als Executive Producer.
In «Good Sports» widmen sich Hart und Thompson nicht nur den großen US-Ligen wie NFL oder NBA, sondern auch kuriosen Randerscheinungen des Sports inklusive Promi-Interviews, bissigem Kommentar, improvisierten Analysen und Comedy-Einspielern. Schon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sorgte das Duo für virale Momente, etwa als Hart die überfüllte US-Bootsdelegation spöttisch als «Coming to America»-Remake bezeichnete.
Die neue Show wird in einem Studio in Los Angeles produziert und fügt sich in Amazons Strategie ein, Sportinhalte als Zugpferd für Anzeigenkunden und Abonnenten auszubauen. Kenan und ich bringen unser eigenes Playbook mit ein garantierter Sieg, verspricht Hart. Thompson ergänzt: Das hier ist next level. Wir machen einfach unser Ding und wahrscheinlich ziehen wir uns dabei Muskeln, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben.
