US-Fernsehen

«Tell Me Lies»: Dritte Staffel startet im Januar 2026 auf Hulu

Fabian Riedner von 15. November 2025, 14:06 Uhr

Die toxische Beziehung zwischen Lucy und Stephen geht in die nächste Runde  und bringt neue Skandale an der Baird University mit sich.

Hulu hat den Starttermin zur dritten Staffel von «Tell Me Lies» veröffentlicht. Die neue Staffel umfasst acht Episoden und startet am 13. Januar 2026 mit einer Doppelfolge auf Hulu  sowie parallel auf



Inhaltlich knüpft Staffel drei direkt an die letzten dramatischen Ereignisse an: Lucy Albright (Grace Van Patten) und Stephen DeMarco (Jackson White) haben ihre komplizierte Beziehung wieder aufgenommen, pünktlich zum neuen Frühjahrssemester am Baird College. Beide schwören, dass diesmal alles anders wird  doch alte Lügen, Schuldgefühle und Intrigen holen sie ein. Während Lucy in einen Skandal hineingezogen wird, den sie um jeden Preis vermeiden wollte, geraten auch ihre Freunde zunehmend unter Druck, sich ihren eigenen Fehlern zu stellen. Zwischen Eifersucht, Machtspielen und zerstörerischen Geheimnissen droht das fragile Gleichgewicht des Freundeskreises endgültig zu zerbrechen.



Zur Stammbesetzung gehören neben Van Patten und White auch Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder und Costa DAngelo. Die Serie basiert auf dem Roman von Carola Lovering, die auch als beratende Produzentin beteiligt ist. Showrunnerin Meaghan Oppenheimer führt die Produktion an, gemeinsam mit Emma Roberts, Karah Preiss und Matt Matruski für Belletrist Productions sowie Laura Lewis für Rebelle Media.

