US-Fernsehen

«Missing: Dead or Alive?» kehrt mit neuer Staffel zurück

von

Erneut begleitet die True-Crime-Serie reale Ermittler bei der Suche nach vermissten Personen  diesmal mit noch düstereren Fällen.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von «Missing: Dead or Alive?» veröffentlicht. Die neuen Folgen starten am 24. November 2025 und zeigen erneut packende, wahre Kriminalfälle, die von den Ermittlern des Richland County Sheriffs Department Missing Persons Unit in Columbia, South Carolina, bearbeitet werden.

In vier neuen Episoden à 40 Minuten konfrontiert die Serie die Zuschauer mit erschütternden Schicksalen: Eine junge Frau verschwindet mitten in der Nacht, ein Mann taucht spurlos auf  ohne seine wichtigsten Besitztümer. Während die Ermittler fieberhaft nach Antworten suchen, deckt jede Spur neue Geheimnisse auf. Der dokumentarische Stil und der direkte Zugang zu den Polizisten sorgen für eine beklemmende Authentizität.

Regie führte erneut Alexander Irvine-Cox, produziert wurde die Serie von Blast Films unter der Leitung der Executive Producer Danny Horan, Shona Thompson und Stuart Froude. Nach dem Erfolg der ersten Staffel aus dem Jahr 2023 setzt Netflix mit der Fortsetzung auf das Erfolgsrezept aus realer Polizeiarbeit, emotionaler Tiefe und nervenaufreibender Spannung.



