Vince Gill erhält den CMA Lifetime Achievement Award

Köpfe

Der 22-fache GRAMMY-Gewinner wird bei den 59. «CMA Awards» in Nashville für sein Lebenswerk geehrt.

Country-Ikone Vince Gill wird bei denmit dem Willie Nelson Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Mittwoch, 19. November 2025, live aus der Bridgestone Arena in Nashville statt und wird auf ABC übertragen  einen Tag später ist die Show auf Hulu verfügbar. Gill nimmt die Auszeichnung im Rahmen einer musikalischen Tribute-Performance entgegen.Vince verkörpert alles, was Country Music ausmacht, erklärte CMA-CEO Sarah Trahern. Er ist ein Wegbereiter, der unsere Wurzeln ehrt, der Gemeinschaft etwas zurückgibt und mit seiner Musik weltweit berührt. Gill, Mitglied der Country Music Hall of Fame, hat in seiner Karriere über 30 Millionen Alben verkauft, 45 Singles in den Charts platziert und 18 CMA Awards gewonnen  darunter einen Rekord von vier Auszeichnungen als Song des Jahres.Der gebürtige Oklahomer, bekannt für seine unverwechselbare Tenorstimme, seine virtuose Gitarrentechnik und seine einfühlsamen Texte, prägte die Countrymusik seit den 1980er Jahren maßgeblich. Neben seiner Solokarriere spielte er in legendären Bands wie Pure Prairie League, The Time Jumpers und seit 2017 als Tourmitglied der Eagles. 2025 feiert Gill 50 Jahre Bühnenjubiläum und veröffentlicht unter dem Titel 50 Years from Home eine Reihe thematischer EPs, deren erster Teil I Gave You Everything I Had bereits im Oktober erschienen ist.