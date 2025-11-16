«Weihnachtsüberraschungen»: Neuer Spielfilm am Freitag

TV-News

Margarita Broich und Harald Krassnitzer in festlicher ARD-Komödie.

Die romantische Weihnachtskomödiefeiert am Freitag, den 12. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten Premiere. Der 88-minütige Film dreht sich um Liebe, Familienchaos und kleine Wunder unterm Tannenbaum. Zu sehen sind Margarita Broich und Harald Krassnitzer als heimliches Paar, das seine Zweisamkeit endlich offen leben will. In weiteren Rollen sind Morgane Ferru, Anton Spieker, Henrike Fehrs, Brix Schaumburg und Petra Kelling zu sehen. Die Regie führte Petra K. Wagner, das Drehbuch stammt von Claudia Matschulla und Arnd Mayer.Als bei den Nachbarn an Heiligabend die Heizung ausfällt, nimmt Ellen Ritter (Broich) kurzerhand Rolf Bartels (Krassnitzer) und dessen Familie auf  niemand ahnt, dass die beiden schon länger eine heimliche Beziehung führen. Mit im Gepäck: Rolfs erwachsene Kinder Bent (Spieker) und Katja (Fehrs), deren eigene Beziehungen kriseln.Auch Ellens Tochter Nora (Ferru) bringt Chaos mit, denn sie steckt mitten in einer komplizierten Liebesgeschichte und trifft ausgerechnet auf ihren ehemaligen Klassenkameraden Bent, mit dem sie noch eine Rechnung offen hat. Zwischen kalten Heizkörpern, heißen Emotionen und alten Familiengeheimnissen entsteht ein turbulentes Weihnachtsfest voller Herz, Humor und unerwarteter Wendungen.