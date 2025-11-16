US-Fernsehen

«The Traitors»: Staffelstart am 8. Januar

von

Alan Cumming lädt erneut in die schottischen Highlands. Die neue Staffel des preisgekrönten Reality-Hits startet am 8. Januar 2026.

Peacock hat das erste Video zu «The Traitors» veröffentlicht. Die Erfolgsserie, die jüngst gleich fünf Primetime-Emmys gewann  darunter für Alan Cumming als Outstanding Host  kehrt am Donnerstag, 8. Januar 2026, mit einem dreistündigen Staffelauftakt zurück. Die weiteren Folgen erscheinen immer donnerstags auf Peacock.

In der neuen Staffel treffen Prominente aus Reality-TV, Sport und Showbusiness wieder aufeinander, um im schottischen Schloss um 250.000 Dollar zu kämpfen  doch unter ihnen verbergen sich Verräter, die versuchen, die Faithful nach und nach zu eliminieren. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Lisa Rinna, Porsha Williams, Colton Underwood, Johnny Weir, Kristen Kish, Michael Rapaport und Donna Mama Kelce. Moderiert wird das psychologisch-taktische Spektakel erneut von Alan Cumming, dessen exzentrischer Stil und bissiger Humor längst Kultstatus erreicht haben.

Staffel 4 verspricht noch mehr Intrigen, Allianzen und spektakuläre Wendungen  diesmal mit dem Thema Fate, bei dem Schicksal und Täuschung ineinandergreifen. Nach dem Auftakt mit drei Folgen folgen zwei Episoden am 15. Januar, danach wöchentlich eine neue Ausgabe bis zum großen Finale mit Reunion-Event am 26. Februar 2026.



Mehr zum Thema... TV-Sender Peacock The Traitors
Kurz-URL: qmde.de/166328
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«neuneinhalb» erklärt: Was bringt die UN-Klimakonferenz in Belém?nächster ArtikelKein Biss: RTL scheitert mit Raab-Quiz
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Merv»: Zooey Deschanel und Charlie Cox sind dabei US-Fernsehen «John Cenas Last RAW»: Netflix zeigt das große WWE-Abschiedsevent live US-Fernsehen «Tell Me Lies»: Dritte Staffel startet im Januar 2026 auf Hulu US-Fernsehen Netflix startet «All the Sinners Bleed» US-Fernsehen FOX enthüllt Winterprogramm 2026 US-Fernsehen Roku bestellt vierte Staffel von «Honest Renovations» US-Fernsehen YouTube TV beendet zweiwöchigen Blackout von ESPN und ABC

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung