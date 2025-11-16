«The Traitors»: Staffelstart am 8. Januar

Peacock hat das erste Video zu «The Traitors» veröffentlicht. Die Erfolgsserie, die jüngst gleich fünf Primetime-Emmys gewann darunter für Alan Cumming als Outstanding Host kehrt am Donnerstag, 8. Januar 2026, mit einem dreistündigen Staffelauftakt zurück. Die weiteren Folgen erscheinen immer donnerstags auf Peacock.
In der neuen Staffel treffen Prominente aus Reality-TV, Sport und Showbusiness wieder aufeinander, um im schottischen Schloss um 250.000 Dollar zu kämpfen doch unter ihnen verbergen sich Verräter, die versuchen, die Faithful nach und nach zu eliminieren. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Lisa Rinna, Porsha Williams, Colton Underwood, Johnny Weir, Kristen Kish, Michael Rapaport und Donna Mama Kelce. Moderiert wird das psychologisch-taktische Spektakel erneut von Alan Cumming, dessen exzentrischer Stil und bissiger Humor längst Kultstatus erreicht haben.
Staffel 4 verspricht noch mehr Intrigen, Allianzen und spektakuläre Wendungen diesmal mit dem Thema Fate, bei dem Schicksal und Täuschung ineinandergreifen. Nach dem Auftakt mit drei Folgen folgen zwei Episoden am 15. Januar, danach wöchentlich eine neue Ausgabe bis zum großen Finale mit Reunion-Event am 26. Februar 2026.
