«10DANCE» startet im Dezember weltweit

Netflix bringt mit «10DANCE» eine weitere erfolgreiche japanische Manga-Adaption als Realfilm an den Start und setzt dabei auf große Emotionen, Rivalität und Leidenschaft. Der Film basiert auf der beliebten Vorlage von Inouesatoh, die bereits durch ihre Mischung aus Tanzsportdrama und Liebesgeschichte Kultstatus erlangt hat. Weltweit startet der Film am 18. Dezember 2025 exklusiv auf Netflix.
Im Mittelpunkt stehen zwei Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Shinya Suzuki (Ryoma Takeuchi), Japans amtierender Latein-Tanzmeister, und Shinya Sugiki (Keita Machida), der als Ballroom-Champion weltweit auf Platz zwei rangiert und von vielen als Emperor bezeichnet wird. Als Sugiki vorschlägt, gemeinsam im anspruchsvollen Wettbewerb der «10 Dance» anzutreten einer Disziplin, die sowohl fünf lateinamerikanische als auch fünf Standardtänze umfasst , prallen Welten aufeinander. Zwischen Ehrgeiz, Disziplin und verletztem Stolz entsteht eine intensive Beziehung, die weit über das Tanzparkett hinausgeht.
Regisseur Keishi Otomo, bekannt durch epische Produktionen wie «Rurouni Kenshin», inszeniert die Geschichte als ästhetisch aufgeladenes Drama über Nähe, Rivalität und Selbstfindung. Unterstützt werden Takeuchi und Machida von Shiori Doi, Anna Ishii, Shinya Hamada, Oshiro Maeda sowie internationalen Tanzstars wie Nadiya Bychkova und Pasquale La Rocca.
