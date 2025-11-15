International

«10DANCE» startet im Dezember weltweit

von

Zwei Rivalen zwischen Disziplin, Leidenschaft und Liebe: Netflix bringt ein japanisches Tanzdrama voller Emotionen auf die Leinwand.

Netflix bringt mit «10DANCE» eine weitere erfolgreiche japanische Manga-Adaption als Realfilm an den Start  und setzt dabei auf große Emotionen, Rivalität und Leidenschaft. Der Film basiert auf der beliebten Vorlage von Inouesatoh, die bereits durch ihre Mischung aus Tanzsportdrama und Liebesgeschichte Kultstatus erlangt hat. Weltweit startet der Film am 18. Dezember 2025 exklusiv auf Netflix.

Im Mittelpunkt stehen zwei Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Shinya Suzuki (Ryoma Takeuchi), Japans amtierender Latein-Tanzmeister, und Shinya Sugiki (Keita Machida), der als Ballroom-Champion weltweit auf Platz zwei rangiert und von vielen als Emperor bezeichnet wird. Als Sugiki vorschlägt, gemeinsam im anspruchsvollen Wettbewerb der «10 Dance» anzutreten  einer Disziplin, die sowohl fünf lateinamerikanische als auch fünf Standardtänze umfasst , prallen Welten aufeinander. Zwischen Ehrgeiz, Disziplin und verletztem Stolz entsteht eine intensive Beziehung, die weit über das Tanzparkett hinausgeht.

Regisseur Keishi Otomo, bekannt durch epische Produktionen wie «Rurouni Kenshin», inszeniert die Geschichte als ästhetisch aufgeladenes Drama über Nähe, Rivalität und Selbstfindung. Unterstützt werden Takeuchi und Machida von Shiori Doi, Anna Ishii, Shinya Hamada, Oshiro Maeda sowie internationalen Tanzstars wie Nadiya Bychkova und Pasquale La Rocca.



Kurz-URL: qmde.de/166321
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNetflix zeigt die Weihnachtskomödie «Man vs Baby»nächster Artikel«sportstudio live» sendet über sieben Stunden Weltcup-Action
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

International Prime Video setzt mit «Deadloch» fort England Netflix zeigt die Weihnachtskomödie «Man vs Baby» England «The Gold» kehrt 2026 mit zweiter Staffel zurück International «Maxton Hall» erobert Streaming-Spitze in 42 Ländern International FX formiert die Zukunft von «Shōgun» England «Saturday Night Live UK» verpflichtet James Longman International «Monarch: Legacy of Monsters» kehrt im Februar zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung