«John Cenas Last RAW»: Netflix zeigt das große WWE-Abschiedsevent live

Nach über zwei Jahrzehnten im Ring verabschiedet sich John Cena mit einem letzten Auftritt bei «Monday Night RAW»  live aus dem Madison Square Garden.

Netflix hat den offiziellen Trailer zu «John Cenas Last RAW» veröffentlicht und damit den Countdown zu einem historischen Wrestling-Abend eingeläutet. Am Montag, den 17. November 2025, wird John Cena zum letzten Mal im Ring stehen  live auf Netflix auf Dienstag um 2 Uhr deutscher Zeit. Die Übertragung findet in der wohl legendärsten Arena der Welt statt: dem Madison Square Garden in New York City.

Unter dem Motto One Last Match. One Unforgettable Farewell. zelebriert das Event das Vermächtnis eines der größten Superstars in der Geschichte der WWE. Cena, 16-facher Weltmeister und Publikumsliebling, blickt auf mehr als 20 Jahre im Wrestling zurück  und verabschiedet sich nun mit einem letzten, emotionalen Auftritt. Der Trailer verspricht ein Spektakel zwischen Nostalgie, Action und Gänsehautmomenten, das die Ära eines der bekanntesten Gesichter der WWE endgültig beschließt.

Für Netflix markiert das Event einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft mit der World Wrestling Entertainment (WWE). Seit Januar 2025 ist der Streamingdienst die exklusive Heimat von «Monday Night RAW» in den USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika  erstmals in der 31-jährigen Geschichte der Show als weltweiter Livestream verfügbar. Darüber hinaus zeigt Netflix künftig auch weitere Formate wie «SmackDown», «NXT» sowie Großereignisse wie WrestleMania, Royal Rumble und SummerSlam.



