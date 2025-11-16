International

«Surely Tomorrow»: Park Seo-jun und Won Ji-an bei Amazon

Zweite Chancen, alte Wunden und eine Liebe, die das Schicksal immer wieder zusammenführt. Ab dem 6. Dezember weltweit bei Prime Video.

Prime Video hat den Starttermin der neuen koreanischen Romantikserie «Surely Tomorrow» bekannt gegeben. Das Liebesdrama mit Park Seo-jun («Itaewon Class», «The Marvels») und Won Ji-an («Squid Game», «Heartbeat») feiert am 6. Dezember 2025 weltweit Premiere. Die Serie umfasst mehrere Episoden, von denen jeweils zwei samstags und sonntags neue Folgen erscheinen.

Die Geschichte folgt Lee Kyeong-do (Park Seo-jun) und Seo Ji-woo (Won Ji-an), die sich in ihren frühen Zwanzigern ineinander verliebten  und wieder verloren. Jahre später begegnen sie sich erneut: Er ist nun Journalist, sie die Ehefrau des Mannes, über den Kyeong-do gerade in einem großen Skandal recherchiert. Zwischen beruflicher Pflicht, öffentlicher Aufmerksamkeit und nie ganz verloschenen Gefühlen beginnt ein drittes, unerwartetes Kapitel ihrer Beziehung.

Regie führt Lim Hyun-ook («King the Land», «Reflection of You»), das Drehbuch stammt von Yu Young-ah («Thirty-Nine», «Divorce Attorney Shin»). «Surely Tomorrow» vereint emotionale Tiefe mit nostalgischem Flair  eine Geschichte über Liebe, Verlust und die Frage, ob das Leben tatsächlich eine zweite (oder dritte) Chance gewährt.

