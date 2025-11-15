Prime Video setzt mit «Deadloch» fort

International

Die gefeierte Crime-Comedy verlässt das kühle Tasmanien und zieht in den tropischen Norden Australiens  mit neuen Fällen, neuen Figuren und jeder Menge schwarzem Humor.

Prime Video hat den Starttermin der zweiten Staffel von «Deadloch» bekannt gegeben: Ab Freitag, den 20. März 2026, wird die sechsteilige Crime-Comedy weltweit beim Streamingdienst zu sehen sein. Nach dem großen internationalen Erfolg der ersten Staffel, die in über 165 Ländern in die Prime-Top-10 einstieg und mehrere AACTA Awards gewann, kehren Kate Box und Madeleine Sami in ihren Hauptrollen als ungleiches Ermittlerduo zurück.

In der neuen Staffel verschlägt es die Ermittlerinnen Dulcie Collins (Box) und Eddie Redcliffe (Sami) von den nebligen Landschaften Tasmaniens in Australiens glühend heißen Norden. Im tropischen Top End, wo Krokodile, Staub und drückende Hitze den Alltag bestimmen, untersuchen die beiden den mysteriösen Tod von Eddies ehemaligem Partner Bushy. Als dann auch noch ein lokaler Volksheld tot aufgefunden wird, entspinnt sich ein neuer, noch skurrilerer Fall  voller grotesker Wendungen, bissigem Humor und feministischer Untertöne.

Neben den bekannten Gesichtern verstärken mehrere Neuzugänge die Besetzung, darunter Luke Hemsworth, Steve Bisley, Shari Sebbens, Genevieve Morris und Nikki Britton. Regie führen Beck Cole und Gracie Otto, während die Macherinnen Kate McCartney und Kate McLennan erneut als Autorinnen und Executive Producer fungieren. Produziert wird die Serie von Guesswork Television, OK Great Productions und Amazon MGM Studios.

