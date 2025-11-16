«Optum Golf Channel Games»: Am 17. Dezember aus dem Trump-Resort

US-Fernsehen

Prominente Golfstars messen sich bei einem neuen Primetime-Event voller Geschwindigkeit, Strategie und Präzision.

Golf Channel hat die vollständigen Teilnehmerlisten für diebekannt gegeben, die am Mittwoch, 17. Dezember 2025, live in der Primetime vom Trump National Golf Club Jupiter in Florida übertragen werden. Im Mittelpunkt stehen die Superstars Rory McIlroy und Scottie Scheffler, die jeweils ein Team aus internationalen Topspielern anführen. Produziert wird das Event von Golf Channel in Zusammenarbeit mit EverWonder Studio und PGA TOUR Studios. Die Emmy-prämierten Macher Mark Loomis (Produzent) und Jeff Jastrow (Regie) leiten die Produktion.Team Rory besteht aus Shane Lowry (Open-Champion 2019), Luke Donald (zweifacher Ryder-Cup-Kapitän) und Haotong Li (DP World Tour Sieger). Team Scottie wird von Keegan Bradley (PGA-Champion 2011 und Ryder-Cup-Kapitän 2025), Sam Burns (fünf PGA-Tour-Siege) und Luke Clanton, einem der aufstrebenden US-Rookies, unterstützt.Die Show kombiniert Wettbewerb und Unterhaltung mit mehreren dynamischen Challenges: Im Timed Drive Competition geht es um Präzision und Schlagkraft, während beim Timed Short Game Competition Chippen und Putten unter Zeitdruck gefragt sind. Die 14-Club Challenge testet Teamgeist und Kreativität  jedes Team darf jeden Schläger nur einmal nutzen. Abgerundet wird das Event durch ein rasantes Timed Shootout sowie ein persönliches Captains Duel zwischen McIlroy und Scheffler.