«Mit Herz und Hilde»: Neue Degeto-Komödie

Am Freitag, 5. Dezember, um 20.15 Uhr zeigt Das Erste die Komödie «Mit Herz und Hilde», eine neue Produktion im Rahmen des Sendeplatzes Endlich Freitag im Ersten. Regisseur Markus Herling inszenierte den Film mit einer Mischung aus Humor, Herz und ostdeutschem Alltagsrealismus. Im Mittelpunkt steht erneut Steffi Kühnert als bodenständige Imbissbetreiberin Hilde Bornowski, die sich nach 38 Jahren Ehe erneut das Jawort geben möchte bis ein unerwarteter Gast die Feier sprengt. Kotbong Yang stößt als mutmaßliche Tochter ihres Mannes Ronnie (gespielt von Martin Brambach) zum Ensemble und bringt das eingespielte Leben der Bornowskis gehörig durcheinander.
Das Drehbuch von Klaus Arriens und Thomas Wilke verbindet trockenen nordostdeutschen Humor mit einer Geschichte über Loyalität, Vertrauen und den ganz normalen Wahnsinn des Lebens nach der Wende. Während Ronnie um Vergebung und seine neue Tochter kämpft, steht Hilde mit ihrer Kantine plötzlich selbst unter Druck: Nach großzügigen Gratismahlzeiten und fragwürdigen Fahrten mit dem Firmenwagen fordert das Finanzamt hohe Nachzahlungen. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Angie (Judith Engel) und Lore (Anne-Kathrin Gummich) versucht sie, den Laden und ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen.
Gedreht wurde in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Film eine Region porträtiert, die seit den 1990er-Jahren viele Umbrüche erlebt hat. Neben den bekannten Darstellerinnen und Darstellern wie Anne-Kathrin Gummich, Judith Engel und Martin Brambach sind auch Tilla Kratochwil, Frederik Schmid und Ulrike Hübschmann in Nebenrollen zu sehen. Die Musik stammt von Birger Clausen, die Kamera führte Peter Steuger.
