Netflix startet Dreharbeiten zu neuer deutscher Serie «Love & Chaos»

Netflix hat in Hamburg die Dreharbeiten zu einem neuen deutschen Original begonnen. Die romantische Komödie «Love & Chaos» (AT) basiert auf der schwedischen Vorlage «Kärlek & Anarki» und erzählt von der explosiven Verbindung zwischen einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin und einem deutlich jüngeren IT-Techniker zwei Welten, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten, aber genau deshalb perfekt harmonieren.
Im Zentrum stehen Anne Schäfer als erfolgreiche Karrierefrau Sophie und Ludwig Simon als unkonventioneller Max. Sophie ist verheiratet, Mutter zweier Kinder und fest im Leben verankert, während Max impulsiv, frei und regelresistent auftritt. Was als harmlose Spielerei beginnt, entwickelt sich schnell zu einer leidenschaftlichen Beziehung, die beide dazu bringt, ihre Grenzen zu überschreiten beruflich wie privat. Gedreht wird in Hamburg, unter anderem in einem traditionsreichen Verlag, der in der Handlung modernisiert werden soll.
Hinter der Kamera stehen gleich zwei Regisseurinnen: Hermine Huntgeburth («Die Wespe», «Neue Vahr Süd») und Charlotte Rolfes («Samira», «Frau Jordan stellt gleich»). Die Drehbücher stammen von Elena Senft («Kleo») und Laura Lackmann («Zwei im falschen Film»). Produziert wird die Serie von btf, der preisgekrönten Kölner Firma hinter Hits wie «How to Sell Drugs Online (Fast)» und «King of Stonks». Executive Producerin ist Jule Everts.
Die Besetzung kann sich ebenfalls sehen lassen: Neben Schäfer und Simon spielen Ulrich Noethen, Emma Falck, Hans Löw, Zeynep Bozbay, Moritz Führmann, Hans-Uwe Bauer, Lotte Engels, Michel Koch, Jan Kampmann, Daria Vivien Wolf, Susi Banzhaf und Akeem Van Flodrop. Erste Drehstartfotos hat Netflix bereits veröffentlicht.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel