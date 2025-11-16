TV-News

Das Erste stimmt mit Märchenklassikern auf Weihnachten ein

Fabian Riedner von 16. November 2025, 12:34 Uhr

«Rotkäppchen» und «Hänsel und Gretel» sind vor dem Fest zu sehen. Das bedeutet auch: Die Filme können über die Festtage gestreamt werden.

Kurz vor den Feiertagen lädt Das Erste am Sonntag, 21. Dezember 2025, zu einer märchenhaften Matinee ein und zeigt zwei moderne Neuverfilmungen aus der Reihe Sechs auf einen Streich, die längst zu einem festen Bestandteil des ARD-Weihnachtsprogramms geworden sind. Den Anfang macht um 10:03 Uhr die Neuinterpretation von(HR, 2012).In der Hauptrolle ist Amona Aßmann als mutiges Mädchen zu sehen, das sich allein durch den dunklen Wald wagt, um ihrer kranken Großmutter (Marie Gruber) zu helfen  ohne zu ahnen, dass der gefährliche Wolf (Edgar Selge) bereits auf sie lauert. Regisseurin Sibylle Tafel erzählt das bekannte Grimm-Märchen mit einem modernen, psychologisch feinfühligen Ton und eindrucksvoller Bildsprache.Im Anschluss folgt um 11:00 Uhr(rbb, 2012) von Regisseur Uwe Janson. In dieser aufwendig inszenierten Version des Klassikers müssen die Geschwister (Mila Böhning und Friedrich Heine) nicht nur den Gefahren des Waldes trotzen, sondern auch einer raffinierten Hexe (Anja Kling) entkommen. Johann von Bülow und Elisabeth Brück verkörpern die Eltern, während Devid Striesow als skurriler Händler für märchenhafte Zwischentöne sorgt.

