«Badly in Love»: Netflix bringt wilde japanische Dating-Show ab 9. Dezember

Netflix veröffentlicht am 9. Dezember 2025 die neue japanische Reality-Serie «Badly in Love», die elf frühere Yankii also ehemalige Delinquente für zwei chaotische Wochen unter einem Dach vereint. Was als soziales Experiment beginnt, entwickelt sich schnell zu einem aufgeladenen Spiel aus Gefühlen, Stolz und Selbsterkenntnis. Die zehnteilige Serie erscheint in drei Etappen am 9., 16, und 23. Dezember, mit neuen Folgen jeweils dienstags auf Netflix. Inszeniert wurde die Show von Tsuyoshi Kimura und Mutsuya Ikeda für STAFF LaBBi.
Produziert wird das Format von MEGUMI, die selbst eine rebellische Vergangenheit hat. Ihr Ziel war es, eine Dating-Show zu schaffen, in der echte Emotionen, Verletzlichkeit und ungeschönte Ehrlichkeit im Vordergrund stehen. Auf dem abgelegenen «Badly in Love»-Campus in den japanischen Bergen treffen die Teilnehmenden aufeinander sie streiten, flirten, kämpfen und öffnen sich Schritt für Schritt. Am letzten Tag des Experiments müssen sie bei einer emotionalen Abschlusszeremonie ihre Liebe gestehen.
Optisch spiegelt die Serie Japans Subkulturen wider: Während die Männerunterkunft von Neonlicht und Tattoos geprägt ist, dominiert bei den Frauen Zebra-Muster und Pink, inspiriert vom Stil der 2000er-Jahre. Doch hinter der harten Fassade verbergen sich bewegende Lebensgeschichten von Verlust, Sehnsucht und dem Wunsch, endlich gesehen zu werden.
