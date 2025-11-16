Neues Special «Sebastian Maniscalco: It Aint Right»

Der US-Komiker Sebastian Maniscalco meldet sich mit einem neuen Stand-up-Special zurück: «Sebastian Maniscalco: It Aint Right» feiert am 21. November 2025 Premiere auf Hulu sowie für Bundle-Abonnenten auf Hulu on Disney+ in den USA und international auf Disney+.
Gefilmt wurde das Special live im legendären United Center in Chicago, der Heimatstadt des Comedians. In seiner typischen, körperbetonten Art nimmt Maniscalco in «It Aint Right» wieder die kleinen und großen Ärgernisse des Alltags ins Visier von Familienchaos über das Älterwerden bis hin zu den Absurditäten moderner Etikette. Mit seinem messerscharfen Blick für das Menschliche verbindet er Nostalgie, Ironie und Situationskomik zu einer gewohnt energiegeladenen Show.
«It Aint Right» wurde von Paul Dugdale inszeniert, Maniscalco selbst fungiert als Autor, Hauptdarsteller und Executive Producer. Zu den weiteren Produzenten zählen David Jammy, Lana Maniscalco, Chris Convy, Lindsay Goldfarb und Freddy Wexler. Das Special ist Teil der Hularious-Comedyreihe von Hulu, die regelmäßig neue Stand-up-Größen präsentiert.
