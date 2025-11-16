TV-News

Wintersport am Sonntag darf nicht fehlen

von

Katja Streso führt durch den langen Wintersport-Nachmittag. Am Ende blickt man noch auf die besten Sportmomente des Jahres.

Auch am Sonntag, 21. Dezember 2025, steht das ZDF wieder ganz im Zeichen des Wintersports. Ab 10:15 Uhr meldet sich «sportstudio live» mit Moderatorin Katja Streso aus dem Studio und begleitet die Zuschauer durch einen weiteren ereignisreichen Tag voller Weltcup-Highlights. Den Auftakt machen die Rennrodler in Lake Placid, wo die Entscheidungen im Einsitzer der Männer und im Mixed-Wettbewerb zusammengefasst werden. Danach wechseln die Kameras in die Alpen: Beim Riesenslalom der Männer in Alta Badia geht es auf eine der anspruchsvollsten Strecken des Winters, bevor die Damen im Super-G von Val dIsère auf Zeitenjagd gehen. Später folgen die Massenstart-Rennen der Biathletinnen und Biathleten in Le Grand Bornand  die Königsdisziplin, in der jeder Schuss über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Zwischen den Live-Übertragungen liefert das ZDF kompakte Zusammenfassungen weiterer Wettbewerbe: den Zweierbob der Frauen, den Skicross-Weltcup aus Innichen sowie die Skisprung-Wettbewerbe der Frauen und Männer aus Engelberg, kommentiert von Eike Papsdorf und Stefan Bier, mit Severin Freund als Experte. Die alpinen Entscheidungen aus Alta Badia begleiten Amelie Stiefvatter und Marco Büchel, während im Biathlon-Team erneut Alexander Ruda und Sven Fischer im Einsatz sind.

Im Anschluss an den langen Wintersporttag präsentiert das ZDF um 18:25 Uhr den Jahresrückblick «Die besten Sport-Momente 2025». Der Film von Henrik Diekert fasst ein bewegendes Sportjahr zusammen  das erste nach den Olympischen Sommerspielen in Paris und zugleich das letzte vor den Winterspielen in Mailand. In eindrucksvollen Bildern und mit emotionalen Kommentaren blickt die Dokumentation auf die größten Triumphe, tragischsten Niederlagen und unvergesslichsten Momente des Jahres zurück.

Kurz-URL: qmde.de/166352
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNeues Special «Sebastian Maniscalco: It Aint Right» nächster Artikel«Optum Golf Channel Games»: Am 17. Dezember aus dem Trump-Resort
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News Das Erste stimmt mit Märchenklassikern auf Weihnachten ein TV-News «Mit Herz und Hilde»: Neue Degeto-Komödie TV-News «37° Leben» spricht über Ehrenamt TV-News «Theresa Wolff»: Neuer Fall um eine gefährliche Designerdroge TV-News «Weihnachtsüberraschungen»: Neuer Spielfilm am Freitag TV-News «neuneinhalb» erklärt: Was bringt die UN-Klimakonferenz in Belém? TV-News «Syrien  Kampf um die Zukunft» zeigt ein Land im schwierigen Wiederaufbau

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung