Wintersport am Sonntag darf nicht fehlen

Auch am Sonntag, 21. Dezember 2025, steht das ZDF wieder ganz im Zeichen des Wintersports. Ab 10:15 Uhr meldet sich «sportstudio live» mit Moderatorin Katja Streso aus dem Studio und begleitet die Zuschauer durch einen weiteren ereignisreichen Tag voller Weltcup-Highlights. Den Auftakt machen die Rennrodler in Lake Placid, wo die Entscheidungen im Einsitzer der Männer und im Mixed-Wettbewerb zusammengefasst werden. Danach wechseln die Kameras in die Alpen: Beim Riesenslalom der Männer in Alta Badia geht es auf eine der anspruchsvollsten Strecken des Winters, bevor die Damen im Super-G von Val dIsère auf Zeitenjagd gehen. Später folgen die Massenstart-Rennen der Biathletinnen und Biathleten in Le Grand Bornand die Königsdisziplin, in der jeder Schuss über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Zwischen den Live-Übertragungen liefert das ZDF kompakte Zusammenfassungen weiterer Wettbewerbe: den Zweierbob der Frauen, den Skicross-Weltcup aus Innichen sowie die Skisprung-Wettbewerbe der Frauen und Männer aus Engelberg, kommentiert von Eike Papsdorf und Stefan Bier, mit Severin Freund als Experte. Die alpinen Entscheidungen aus Alta Badia begleiten Amelie Stiefvatter und Marco Büchel, während im Biathlon-Team erneut Alexander Ruda und Sven Fischer im Einsatz sind.
Im Anschluss an den langen Wintersporttag präsentiert das ZDF um 18:25 Uhr den Jahresrückblick «Die besten Sport-Momente 2025». Der Film von Henrik Diekert fasst ein bewegendes Sportjahr zusammen das erste nach den Olympischen Sommerspielen in Paris und zugleich das letzte vor den Winterspielen in Mailand. In eindrucksvollen Bildern und mit emotionalen Kommentaren blickt die Dokumentation auf die größten Triumphe, tragischsten Niederlagen und unvergesslichsten Momente des Jahres zurück.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel