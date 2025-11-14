Jürgen Klopp wird WM-Experte bei MagentaTV

Köpfe

Im kommenden Jahr werden auch Thomas Müller und Wolff Fuss bei den Übertragungen dabei sein.

MagentaTV baut sein Experten-Team für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter hochkarätig aus: Jürgen Klopp feiert sein TV-Comeback und wird das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko erstmals seit Jahren wieder als Experte begleiten. Die Telekom präsentiert den früheren Liverpool-Coach damit als nächsten prominenten Baustein ihrer selbsternannten Nationalmannschaft der Experten. Klopp stößt zu einem Team, das bereits aus Thomas Müller, Johannes B. Kerner und Wolff Fuss besteht.Für MagentaTV ist der neue Experte ein Prestigegewinn: Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fußball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es großartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Sein tiefes Verständnis vom Spiel, sein Feuer in der Analyse und sein Humor machen ihn einzigartig. Wir bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern bei MagentaTV rund um die Uhr beste Expertise und gute Unterhaltung mit herausragender inhaltlicher Vielfalt. Und die Experten-Kombination Thomas Müller und Jürgen Klopp ist schon jetzt weltmeisterlich.Auch Klopp selbst zeigt sich euphorisch: Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird. Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein.MagentaTV überträgt alle 104 Spiele des Turniers live, 44 davon exklusiv. Aktuell laufen die sportlichen Vorbereitungen auf Hochtouren  allerdings steht fest: Die Gruppenphase ist noch lange nicht ausgelost. Erst am 5. Dezember 2025 werden in Washington D.C. die Vorrunden-Gegner bestimmt.