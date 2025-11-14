TV-News

RTL nimmt Payback unter die Lupe

von

Die neue Reportage zeigt, wie Deutschland im Punktefieber steckt.

In der neuen RTL-Reportage «Punktefieber  Payback im Check» geht Reporterin Vanessa de Lacaze am Dienstag, den 9. Dezember, um 23.15 Uhr der Frage nach, wie viel Sparpotenzial wirklich in Deutschlands erfolgreichstem Bonusprogramm steckt. Mehr als 30 Millionen Nutzer sammeln regelmäßig Punkte  an Supermarktkassen, Tankstellen oder online. Doch was für viele wie ein kleiner Vorteil nebenbei aussieht, ist längst ein milliardenschweres Datengeschäft. Die 37-minütige Doku zeigt, wie Treuepunkte im Alltag funktionieren, warum sie psychologisch so gut ziehen und welche Informationen Kunden dabei unbewusst preisgeben.

Ein Teil der Reportage liegt auf den Datenströmen, die durch Payback und andere Bonuskarten ausgelöst werden. Viele Verbraucher unterschätzen, wie detailliert ihre Einkaufsprofile werden können  von Markenpräferenzen bis zu Kaufintervallen. Gleichzeitig untersucht die Sendung, ob sich das Sammeln finanziell überhaupt lohnt oder ob die versprochenen Rabatte vor allem Marketinginstrumente sind. Vanessa de Lacaze spricht dazu mit Verbraucherschützern, Marketingexperten und Menschen, die seit Jahren treu Punkte sammeln  und mit solchen, die bewusst darauf verzichten.

Payback (englisch Rückzahlung) ist ein Bonussystem der Betreiberfirma Payback GmbH. In Deutschland besteht es seit März 2000, in Österreich seit 2018. Daneben gibt es Payback in Polen und Italien sowie in einigen weiteren Staaten als Monopartner des Drogeriemarktes dm. Bis zum 31. Oktober 2023 gab es das Bonussystem auch in Mexiko, bis 2021 auch in Indien.

