Peacock: «Poker Face» eingestellt

Rian Johnson plant Neustart mit Peter Dinklage, auch Natasha Lyonne könnte wieder dabei sein.

Peacock hat die Serie «Poker Face» nach zwei Staffeln abgesetzt. Doch Serienerfinder Rian Johnson und Hauptdarstellerin Natasha Lyonne wollen die Kultfigur Charlie Cale nicht sterben lassen  im Gegenteil: Sie planen einen kompletten Neustart der Reihe, diesmal mit Peter Dinklage in der Hauptrolle. Wie Variety berichtet, wird das Projekt aktuell anderen Plattformen für eine zweistaffelige Bestellung angeboten.

Der geplante Ansatz: Jede Figur übernimmt den Lead für zwei Staffeln und wird danach weitergereicht. Dinklage, vierfacher Emmy-Gewinner und weltbekannt als Tyrion Lannister aus «Game of Thrones», soll den Anfang machen. Lyonne würde hinter den Kulissen als Executive Producerin an Bord bleiben, Johnson weiter schreiben und inszenieren. Offen ist, wer künftig als Showrunner fungieren wird  nach Nora und Lilla Zuckerman (Staffel 1) sowie Tony Tost (Staffel 2) müsste die Serie erneut neu aufgestellt werden.

Johnson und Lyonne zeigten sich optimistisch: Wir brüten seit dem Schreiben des Staffel-2-Finales an dieser Idee. Wir lieben unsere «Poker Face»-Welt  so können wir sie am Leben halten. Gebt uns einen Moment, und vielleicht sehen wir Charlie Cale wieder auf offener Straße.

«Poker Face» startete 2021 als Hommage an klassische «Columbo»-Krimis und erzählte Fall für Fall mit Natasha Lyonne als menschlichem Lügendetektor. Die Serie erhielt sechs Emmy-Nominierungen und gewann einen Award für Judith Light. Produziert wurde die mehrfach gelobte Reihe von MRC und T-Street.

