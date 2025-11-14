US-Fernsehen

«English Teacher» nach zwei Staffeln abgesetzt

von

Der Disney-Fernsehsender hat sich gegen eine Fortsetzung entschieden.

FX trennt sich überraschend von seiner Comedyserie «English Teacher». Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wird es nach Staffel zwei keine Fortsetzung geben. Die Serie von Brian Jordan Alvarez, der auch die Hauptrolle des Englischlehrers Evan Marquez spielte, beleuchtete den absurden Schulalltag an einer Highschool in Austin  inklusive politischer Eskalationen, persönlicher Fehltritte und chaotischer Kollegien.

Zum Ensemble gehörten außerdem Stephanie Koenig, Sean Patton, Carmen Christopher, Enrico Colantoni und Jordan Firstman. Während Staffel 1 im Herbst 2024 im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht wurde, setzte FX bei Staffel 2 auf einen kompletten Binge-Release mit allen zehn Episoden auf einmal. Ein Grund für die Absetzung wurde vom Sender nicht genannt, FX verzichtete auch offiziell auf einen Kommentar.

Begleitet wurde die Serie jedoch seit ihrem Start von kontroversen Vorwürfen gegen Schöpfer und Hauptdarsteller Alvarez. Kurz vor dem Launch der ersten Staffel erhob Jon Ebeling  ehemaliger Freund und Co-Star aus Alvarez Webserie «The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo»  schwere Anschuldigungen sexueller Gewalt. Später präzisierte Ebeling seine Darstellung in einem ausführlichen Artikel des New York Magazine. Auch Stephanie Koenig, sowohl Darstellerin als auch Autorin bei «English Teacher», wurde im Kontext der Vorwürfe genannt.

Mehr zum Thema... English Teacher
Kurz-URL: qmde.de/166289
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelFX formiert die Zukunft von «Shōgun»nächster ArtikelPeacock: «Poker Face» eingestellt
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Peacock: «Poker Face» eingestellt US-Fernsehen NBC bringt NBC Sports Network zurück US-Fernsehen Apple TV zeigt Wildlife-Reihe «Born to be Wild» US-Fernsehen Golf Channel stellt Morning-Show-Programm neu auf US-Fernsehen Peacock macht «Reality Hot Seat» US-Fernsehen Kevin Hart und Kenan Thompson starten Show US-Fernsehen «WondLa»: Letzte Staffel ab 26. November bei Apple TV+

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung