«English Teacher» nach zwei Staffeln abgesetzt

US-Fernsehen

Der Disney-Fernsehsender hat sich gegen eine Fortsetzung entschieden.

FX trennt sich überraschend von seiner Comedyserie. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wird es nach Staffel zwei keine Fortsetzung geben. Die Serie von Brian Jordan Alvarez, der auch die Hauptrolle des Englischlehrers Evan Marquez spielte, beleuchtete den absurden Schulalltag an einer Highschool in Austin  inklusive politischer Eskalationen, persönlicher Fehltritte und chaotischer Kollegien.Zum Ensemble gehörten außerdem Stephanie Koenig, Sean Patton, Carmen Christopher, Enrico Colantoni und Jordan Firstman. Während Staffel 1 im Herbst 2024 im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht wurde, setzte FX bei Staffel 2 auf einen kompletten Binge-Release mit allen zehn Episoden auf einmal. Ein Grund für die Absetzung wurde vom Sender nicht genannt, FX verzichtete auch offiziell auf einen Kommentar.Begleitet wurde die Serie jedoch seit ihrem Start von kontroversen Vorwürfen gegen Schöpfer und Hauptdarsteller Alvarez. Kurz vor dem Launch der ersten Staffel erhob Jon Ebeling  ehemaliger Freund und Co-Star aus Alvarez Webserie «The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo»  schwere Anschuldigungen sexueller Gewalt. Später präzisierte Ebeling seine Darstellung in einem ausführlichen Artikel des New York Magazine. Auch Stephanie Koenig, sowohl Darstellerin als auch Autorin bei «English Teacher», wurde im Kontext der Vorwürfe genannt.