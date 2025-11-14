FX formiert die Zukunft von «Shōgun»

International

Der Sender holt sich neue Darsteller und sorgt für einen Zeitsprung von zehn Jahren.

FX hat erste Details zur zweiten Staffel seines preisgekrönten Dramasenthüllt  inklusive neuer Ensemble-Mitglieder, der Autorenrunde sowie der Regie. Die Fortsetzung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Season an und folgt erneut den Schicksalen zweier Männer aus unterschiedlichen Welten, deren Wege untrennbar miteinander verbunden bleiben.Zum Cast stoßen unter anderem Asami Mizukawa (Aya), Masataka Kubota (Hyūga), Sho Kaneta (Hidenobu), Takaaki Enoki (Lord Ito) und Jun Kunimura (Gōda). Sie spielen künftig an der Seite der bereits bekannten Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada und Cosmo Jarvis. Auch Fumi Nikaidô, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno und Yuka Kouri kehren zurück.Hinter der Kamera bleiben ebenfalls vertraute Namen an Bord: Hiromi Kamata und Takeshi Fukunaga, die bereits in Staffel 1 Episoden inszenierten, führen erneut Regie. Ergänzt wird das Team durch Anthony Byrne, Kate Herron sowie Serien-Co-Schöpfer Justin Marks. Das Autorenzimmer ist prominent besetzt mit Rachel Kondo, Justin Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente und Sofie Somoroff.«Shōgun» ist weiterhin eine Produktion von FX Productions, basierend auf dem Roman von James Clavell. Die Serie hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben: Mit 18 Emmy-Gewinnen stellte Season 1 einen neuen Rekord auf. Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada wurde als erster japanischer Schauspieler mit dem Emmy als Outstanding Lead Actor in a Drama Series ausgezeichnet, Anna Sawai als erste Schauspielerin asiatischer Herkunft in der Kategorie Lead Actress.