«Saturday Night Live UK» verpflichtet James Longman

Auch Liz Clare und Daran Jonno Johnson gehören zum Kreativteam. Im kommenden Jahr soll die neue Show starten.

Sky treibt die britische Version des US-Kultformats «Saturday Night Live» weiter voran und hat drei zentrale Personalien für die erste Staffel bestätigt. Wie die beteiligten Produktionsfirmen UTAS UK Productions und Broadway Video mitteilen, übernehmen James Longman, Liz Clare und Daran Jonno Johnson Schlüsselrollen in der kreativen Architektur von «SNL UK», das 2026 exklusiv bei Sky und NOW starten soll.

Der zweifache Emmy-Gewinner James Longman wird Lead Producer der wöchentlichen Live-Show. Longman bringt Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Comedy- und Entertainment-Produktion mit  darunter «The Late Late Show with James Corden», «Never Mind the Buzzcocks» und «The Friday Night Project». Regie führt Liz Clare, eine der gefragtesten Live-Event-Regisseurinnen Großbritanniens, verantwortlich für TV-Großereignisse wie «The BRIT Awards», «An Audience with Adele», «The Voice UK» oder das Glastonbury Festival. Als Head Writer steigt Daran Jonno Johnson ein, Autor, Komponist und Mitglied der Sketchgruppe Sheeps. Seine bisherigen Arbeiten umfassen Projekte wie «Wedding Season» (Disney+), «Parlement» oder «Elliott from Earth».

«Saturday Night Live UK» entsteht als erste britische Adaption des legendären NBC-Formats  unter der Oberaufsicht von Lorne Michaels, der auch hier als Executive Producer fungiert. Das Konzept bleibt dem Original treu: ein wöchentliches Live-Format mit festen Ensemble-Spielern, prominenten Hosts und musikalischen Gästen. Produziert wird die Show von Universal Television Alternative Studio und Broadway Video für Sky und NOW, betreut von Helen Kruger Bratt (Managing Director UTAS UK Productions).

