NBC bringt NBC Sports Network zurück

NBCUniversal reanimiert überraschend den 2021 eingestellten Sportsender NBC Sports Network. Die Rückkehr erfolgt in einer neuen Form: Das NBC Sports Network soll künftig lineare Übertragungen jener Sportinhalte bieten, die bislang ausschließlich auf der Streaming-Plattform Peacock verfügbar waren. Dazu gehören NBA-Spiele am Montagabend, die Olympics-Gold Zone, Premier-League-Partien, WNBA, Big Ten, Notre Dame Football und Teile der MLB, deren NBC-Rückkehr kurz bevorstehen soll.
Bemerkenswert: Der Sender startet zunächst exklusiv auf YouTube TV und das in einer Phase, in der YouTube TV und Disney aufgrund eines Lizenzstreits im Clinch liegen. NBCUniversal setzt damit einen durchaus spitzen Akzent: Während ESPN & Co. bei YouTube TV derzeit fehlen, liefert Comcast seinem Wettbewerber einen attraktiven Ersatz für sportaffine Zuschauer. NBCSN soll bald auch auf dem hauseigenen Xfinity-Kabelnetz sowie weiteren Distributoren erscheinen.
NBC sieht in der Wiederbelebung einen strategischen Baustein, um Pay-TV-Kunden nicht vollständig in die Streamingwelt abzudrängen. Der neue Sender erlaubt es Kabelanbietern, ihren Abonnenten exklusive Streaminginhalte ohne separate Peacock-Buchung zu bieten. Die Kabelanbieter zahlen Fernsehsender wie NBC oder Disney riesige Summen, damit dort Inhalte angeboten werden.
