«Monarch: Legacy of Monsters» kehrt im Februar zurück

Apple TV hat das Startdatum für die zweite Staffel vonbekanntgegeben. Die zehn neuen Folgen starten am Freitag, 27. Februar 2026, gefolgt von wöchentlichen Episoden bis zum 1. Mai 2026. Begleitet wird die Ankündigung von einem ersten Teaser aus der Fortsetzung des erfolgreichen Sci-Fi-Dramas aus Legendarys Monsterverse.Die neue Staffel bringt das bewährte Ensemble um Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm zurück. Während die erste Staffel die Vergangenheit von Monarch und die Familiengeschichte zweier Geschwister aufdeckte, erhöht Staffel zwei den Einsatz deutlich: Das Schicksal der Organisation  und der gesamten Welt  steht auf dem Spiel. Die Handlung führt die Figuren erneut nach Skull Island, zeigt ein verborgenes Dorf mit einem neuen Titanen und verknüpft Ereignisse aus der Vergangenheit mit bedrohlichen Entwicklungen in der Gegenwart.Produziert wird «Monarch: Legacy of Monsters» erneut von Legendary Television. Zu den Executive Producers zählen Joby Harold und Tory Tunnell (Safehouse Pictures), Showrunner Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman, Andrew Colville und Lawrence Trilling, der zudem bei vier Episoden Regie führt. Die Godzilla-Rechteinhaber Hiro Matsuoka und Takemasa Arita vertreten Toho Co., Ltd. als Executive Producers. Legendary und Toho arbeiten im Rahmen einer umfangreichen Monsterverse-Vereinbarung zusammen, die Staffel zwei und weitere Spin-offs umfasst.