LEONINE Studios bündelt Non-Fiction-Kräfte

Madame Zheng Production und SEO Entertainment schließen sich zusammen.

LEONINE Studios stellt seine Non-Fiction-Produktion für die Zukunft neu auf: Die beiden erfolgreichen Labels Madame Zheng Production und SEO Entertainment werden künftig unter einem gemeinsamen Dach geführt. An der Spitze der neuen Einheit bleibt Tina Wagner als Vorsitzende der Geschäftsführung. Unterstützt wird sie von Sebastian Heinlein, der weiterhin das SEO-Label verantwortet und nun zusätzlich Co-Geschäftsführer der neu formierten Gesellschaft wird.Begleitet wird der Zusammenschluss von einem personellen Einschnitt: SEO-Gründer Gillad Osterer verlässt nach 18 Jahren zum Jahresende auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Nach der erfolgreichen Integration von SEO Entertainment in die LEONINE-Gruppe sucht Osterer neue berufliche Herausforderungen  ein Einschnitt, der gleichzeitig den Weg für die nun angekündigte Neuaufstellung freimacht.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, sagt: Wir respektieren Gillads Wunsch nach 18 Jahren neue Wege zu gehen und danken ihm herzlich für seine herausragende Arbeit und die vielen erfolgreichen Produktionen, die immer eine eigene Handschrift trugen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Seine Entscheidung war Anlass für uns, das Genre Factual Entertainment innerhalb der LEONINE Gruppe neu zu denken und mit einer strategischen Neuausrichtung optimale Bedingungen für die Kreativteams zu schaffen.Gillad Osterer kommentiert seinen Abschied: Nach 18 spannenden Jahren, in denen ich SEO Entertainment gegründet, aufgebaut und durch viele Höhen und Tiefen begleitet habe, ist für mich die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern, um noch einmal etwas Neues auszuprobieren und mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück und wünsche dem gesamten SEO Entertainment Team und LEONINE weiterhin alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!