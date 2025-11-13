TV-News

«The Voice Kids»: Sat.1 tauscht fast komplettes Team

Fabian Riedner von 13. November 2025, 11:18 Uhr

Die Lochis sind zurück: Nach einer ZDF-Dokumentation sind die Brüder im Frühjahr bei der neuen Staffel der Castingshow zu sehen.

«The Voice Kids» dreht erneut am Personalkarussell: Für die kommende Staffel präsentiert



Mit Michael Patrick Kelly greift das Format auf einen Coach zurück, der zumindest auf Erfahrung in der «The Voice»-Familie bauen kann  2018 gewann er in der Hauptshow direkt den Titel. Sängerin Leony, die bisher nur als Gastcoach aktiv war, soll der Sendung ein zeitgemäßes Popprofil verleihen. Und HE/RO  die ehemaligen YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann  sind der Versuch, das Format jünger, digitaler und relevanter zu machen. Das Duo dürfte allerdings kontrovers aufgenommen werden: Während sie für ihre junge Fanbase ein Gewinn sein könnten, fehlt beiden klassische Castingshow-Erfahrung. Routinier Alvaro Soler geht dagegen in seine fünfte Staffel und ist damit der letzte verbliebene «Voice Kids»-Veteran.



Michael Patrick Kelly: "Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 2026 als Coach bei «The Voice Kids» dabei zu sein. Nach meinen Erfahrungen bei «The Voice of Germany» und «The Voice Senior» fühle ich mich dieser tollen Musikshow besonders verbunden. Umso schöner ist es, nun als Coach von «The Voice Kids» Teil aller drei Formate sein zu dürfen. Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind. «The Voice Kids» hat bereits gezeigt, wie aus diesem Format wirklich erfolgreiche Musik-Acts hervorgehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die jungen, großartigen Talente, und freue mich auf die erlebnisreiche Zeit mit den anderen Coaches und die Zusammenarbeit mit der Produktion."



Die frühere «Deutschland sucht den Superstar»-Jurorin Leony teilte mit: "Ich freu' mich riesig als Coach bei #VoiceKids dabei sein zu dürfen und bin so gespannt auf all die Talents und verschiedenen Charaktere! Ich durfte vor zwei Jahren schon in Team Lena als Gastcoach dabei sein und war so beeindruckt und berührt von den Kids und kann es kaum erwarten, dieses Jahr selbst in dem Stuhl zu sitzen. Ich hatte auch schon als Kind den Traum Sängerin zu werden. Ich werde mein Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spaß und Herz, um den Sieg kämpfen. Und an meine Coach-Kollegen: Ich spiele sehr gerne, aber noch lieber gewinne ich. Also zieht euch warm an!"



Heiko und Roman Lochmann sagten: "Die Show lebt von echten Überraschungsmomenten - und genau das lieben wir. Der Coach-Drehstuhl ist legendär. Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt. Als Kids haben wir «The Voice Kids» geguckt. Jetzt selbst auf dem Doppelstuhl zu sitzen ist für uns ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren. Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln - aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein!"

