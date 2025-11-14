TV-News

RTL Super zeigt «Konkurrenz für Santa Claus?» erstmals im Free-TV

von

Der neue Spielfilm feierte erst vor elf Monaten Premiere beim Hallmark Channel. Dort schauten fast zwei Millionen Menschen zu.

Am Montag, den 8. Dezember 2025, um 20:15 Uhr feiert der romantische Weihnachtsfilm «Konkurrenz für Santa Claus?» seine Free-TV-Premiere bei RTL Super. Der kanadisch-amerikanische Titel aus dem Jahr 2024  im Original «The Santa Class»  setzt auf klassische Holiday-Formeln: Kimberley Sustad spielt Kate North, die notgedrungen die angeschlagene Santa-Schule ihres Vaters übernimmt. Gemeinsam mit Ausbilder Dan (Benjamin Ayres) versucht sie nicht nur, das Institut vor dem Aus zu retten, sondern auch einem Weihnachtsmann mit Gedächtnisverlust zu helfen. Dessen Erinnerungen sind entscheidend  nicht nur für Kates Zukunft, sondern angeblich für das Weihnachtsfest selbst.

Der Film, inszeniert von Lucie Guest, reiht sich in die große Welle nordamerikanischer TV-Weihnachtsproduktionen ein, die seit Jahren verlässlich im Dezemberprogramm internationaler Sender auftauchen. Inhaltlich bietet «Konkurrenz für Santa Claus?» wenig Überraschungen: Rivalisierende Santa-Schulen, Amnesie, Herz, Romantik und ausreichend Zuckerguss für die Primetime.

Für RTL Super ist der Film dennoch ein solides Saison-Upgrade, denn das Familien- und Wohlfühlkino performt traditionell stark in der Vorweihnachtszeit. In den USA lief «The Santa Class» erstmals am 14. Dezember 2024 und erreichte 1,87 Millionen Zuschauer  ein ordentlicher Wert für einen weihnachtlichen TV-Film im engen Jahresendwettbewerb.


