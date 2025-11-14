GEO startet «Killer Kings  Tyrannen der Weltgeschichte»

TV-News

Die neue History-Reihe ist künftig am Samstagabend zu sehen. Sechs Folgen wurden produziert.

Der Doku-Sender GEO erweitert sein Geschichtsangebot und startet am Samstag, den 6. Dezember 2025, eine neue sechsteilige Reihe unter dem Titel. Die Deutschlandpremiere beginnt zur Primetime um 20:15 Uhr und widmet sich mit aufwendig produzierten Reenactments und historischen Einordnungen den berüchtigtsten Herrschern der vergangenen Jahrtausende.Zum Auftakt rückt die Folge Caligula den römischen Kaiser Gaius ins Zentrum. Die Doku zeichnet den kurzen Weg vom anfänglich gefeierten Reformer zum grausamen Tyrannen nach  inklusive Steuersenkungen, Begnadigungen und dem späteren Abstieg in Willkür und Wahnsinn. Auch die politischen Intrigen und Ereignisse, die 41 n. Chr. zu seiner Ermordung führten, werden rekonstruiert. In der deutschen Fassung wirken unter anderem Gerrit Bernstein, Sabine König und Fabian Gröver (Kommentar) mit.Direkt im Anschluss folgt um 21:05 Uhr die Episode Johann Ohneland. Der englische König Johann I.  vielen nur als Gegenspieler von Robin Hood bekannt  erhält in der Dokumentation ein deutlich historisch fundierteres Profil. GEO zeigt, wie Johann bereits vor seiner Thronbesteigung 1199 durch Machtspiele und Rücksichtslosigkeit auffiel, etwa indem er während der Gefangenschaft seines Bruders Richard Löwenherz das Gerücht über dessen Tod verbreitete, um selbst Einfluss zu gewinnen. Zu den Mitwirkenden der deutschen Fassung zählen Sarah Kempin, Sabine König, Jörg Schuler und erneut Fabian Gröver.