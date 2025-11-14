Pflaume-Dreierpack zum Jahresende

TV-News

«Klein gegen Groß», «Wer weiß denn sowas XXL» und «2025  Das Quiz»: Kai Pflaume hat im Dezember eine große Präsenz im Ersten.

Als wir vor etwa zwei Wochen die Quoten zuberichteten, unterstellten wir, dass sich Moderator Kai Pflaume damit in diesem Jahr mit den Duellen verabschiedete und die nächste Sendung erst wieder 2026 zu sehen sein würde. Tatsächlich handelte es sich dabei um eine Fehlinformation, denn das Erste schraubt die Schlagzahl der Ausstrahlungen noch weiter hoch und bringt die Sendung kurz vor Weihnachten nochmal.Konkret lädt Kai Pflaume zu seiner Spielshow am Samstag, 13. Dezember um 20:15 Uhr. Zu Gast ist dann unter anderen auch Schlagersängerin Helene Fischer. Die frische Aufzeichnung macht erneut abendfüllend über drei Stunden bis 23.30 Uhr Strecke. Von den Quoten sah es übrigens bei der November-Ausgabe gesteigert aus: Mit insgesamt 4,90 Millionen Zuschauenden verpasste man nur knapp die 5 Millionen. Dennoch tolle 22,3 Prozent verfolgten die Kämpfe.Darüber hinaus wird Moderator Kai Pflaume aber auch kurz vor Silvester sehr präsent sein im Programm des Ersten Deutschen Fernsehen. Am Dienstag, 30. Dezember um 20:15 Uhr moderiert er eine XXL-Ausgabe von. Bereits am Samstag, 27. Dezember um 20.15 lädt der Host inzum spielerischen Trip durch das zu Ende gehende Jahr. Im Rateteam sind wieder Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen.